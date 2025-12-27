影／博弈站主自己下注賭輸...黑吃黑強盜賭客彩金 檢警偵破送羈押

台南王姓博弈站主因自己也下注卻輸錢，竟動歪腦筋到贏錢賭客身上，涉嫌以「黑吃黑」方式蒙面強盜楊姓賭客彩金30多萬元。警方偵破後移送檢方聲請羈押獲准，正報告追查上游不法。

台南楊姓賭客在王姓男子經銷的博弈賭博網站贏得彩金30多萬元，雙方相約在台南新化民宅前道路交付彩金。王嫌卻夥同黃、吳2人在楊姓賭客取得彩金後，由黃、吳二嫌戴頭套、手套，持玩具槍及電擊棒，駕駛遮蔽車牌轎車尾隨搶錢，脅迫強盜彩金得手後迅速逃逸。

新化警分局受理報案後立即組成專案小組並報請檢方指揮偵辦，鎖定涉案車輛與犯嫌身分後通報各分局攔截圍捕，24日將王、黃2嫌拘提到案，前天再拘提吳嫌到案，查扣做案用電擊棒及毒品等物，全案詢後昨依刑法強盜、毒品危害防制條例等罪嫌移請檢方偵辦，並向地方法院聲請羈押獲准。

警方表示，王姓男子經銷賭博網站雖然獲利不少，但自己也參與賭博，因賭輸許多錢想以黑吃黑方式把30多萬彩金據為己有。以膠布遮蔽車牌犯案來規避查緝，仍逃不過專案小組鍥而不捨追查，案發當日即鎖定作案車輛，下午循線拘提王姓主嫌到案，因為他配合度不佳、檢察官聲請羈押獲准。

員警說，黃嫌於當晚要到東區友人住處藏匿，下車時碰巧遇見第一分局員警眼尖認出，黃嫌見狀心虛逃跑，仍遭員警及時追緝到案。吳嫌案發後還跑去開砂石車賺錢，專案小組循線隔日至高雄查緝吳嫌到案偵破。

新化分局表示，對於任何形式暴力犯罪均採取零容忍態度，將持續強化情資整合與科技偵查能量，迅速打擊不法，確保民眾生命財產安全。也呼籲民眾切勿涉足非法賭博，以免衍生糾紛甚至暴力事件，遇可疑請即時報警共同維護治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885