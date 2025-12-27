皇龍建案連續壁施工不慎釀天坑 監造人挨罰9萬...法官這原因撤了

台南中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，去年3月間因連續壁施作不慎造成道路坍塌公安意外，工務局對起造皇龍公司、承造龍城公司及張姓監造人均依建築法裁處最高額罰鍰9萬元。張提行政訴訟，法官認該局未審酌張所應負監造責任程度輕重，逕以最高罰鍰額度裁罰並不恰當，撤銷原處分。

依據台南市土木技師公會鑑定報告，連續壁施工母、公單元施作時間間隔過久、穩定液水位無法確定保持高出地下水位1.5m以上、基地內解壓井啟動使道路側及基地側產生水壓差、排樁成型率不確定或土體自立性不足等因素，顯示連續壁施工不確實。

且發生路面坍塌期間施工基地僅連續壁施工，周遭無他案地下開挖工程，研判五妃街道路坍塌災害原因是皇龍建設連續壁施工因素所造成。

張主張，他與起造人皇龍公司所簽立建築設計合約書，雖有他負責監造，但依據合約，顯然不包含現場監工、勞安衛監督及查核；另建材、廠商、工法、工序，則均由皇龍及龍城協議後決定。

他認為，核准圖說已規範由承造人控制穩定液面高度，另連續壁母、公單元施作時間間隔，屬於施工方法及施工安全範疇，應為營造業設置專任工程人員應負責任，非監造人責任。

他主張，工務局未區分監工與監造差別，也未究明他只負責監造並未負責監工，即對皇龍、龍城及他無差別均裁處最高額罰鍰9萬元。

工務局指出，張為工程設計人及監造人，而連續壁依其設計圖說，作為地下室永久外牆，為建築物結構體一部分，已非單純工作場所安全維護及危險防範設備或措施，張自應依建築師法規定，負監督營造業有無依其設計圖說施工之責。

工務局指出，在連續壁施工中查無水位觀測資料，因連續壁母、公單元施作時間間隔過久等因素導致道路坍塌，可見張於現場工程進度及施工品質也未落實監造，未確實對施工場所採取維護安全、防範危險措施。

高雄高等行政法庭地方庭指出，現場未監測水位、無水位觀測資料，至多僅能認定施工過程無法確保穩定液水位高度；張未監督營造業監測穩定液面水位，與連續壁施作不確實導致街道坍塌間，尚無證據認定彼此間的關連性。