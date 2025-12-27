駐英公使學歷造假案 劉靜怡：檢察官故意放人？還是拖延調查？

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內涉嫌收賄，台北地檢署昨依貪汙、洗錢等罪起訴，並求刑14年。台大國發所教授劉靜怡質疑，承辦此案的檢察官，同時也承辦駐英公使江雅綺學歷造假案，但江雅綺都已出國就任多久了，還不查是故意放人嗎？還是故意查錯方向拖延調查？

鄭亦麟昨遭北檢依貪汙、洗錢等罪起訴。劉靜怡在臉書表示，據說該股從11月底到現在總共偵結4件，其中3件不起訴，只有這件實在太明顯的小英男孩案起訴。劉靜怡並說，據說教育部前次長葉丙成案和駐英公使案都在該股手上。

劉靜怡說，造假自己從沒唸過的杜倫大學法學博士學位十來年的這位小英女孩，若當初不是到處積極投書保證小英博士論文品質，會遭到民眾檢舉嗎？搞不好就可以一路騙到退休啦，都已經被外交部送出國就任多久了，居然還不查呢，是故意放人嗎？

劉靜怡說，當時不斷幫她喊冤誣指國科會憑一紙黑函就進行調查的人們，奇怪了，既然是冤枉的，為什麼連升等論文的學位資料都要修改？這兩天還不斷高聲強調法學風骨、法學本色這些洗腦名詞呢，檢察官是聽這些聽多了，所以不敢去查出事之後才修改規定的教育部？還是不敢去查當初送審助理教授資格的世新？還是這些文件都已經列為機密啦？