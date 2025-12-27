新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月31日截止，近日該案高院二審判決出爐再度引發矚目，民眾愛心捐款湧入一度導致新北愛心大平台當機。今早受害學生楊父透過新北市議員石一佑發聲明表示，目前的援助已足夠，懇請暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要的人。

新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，昨午新北市議員卓冠廷在臉書喊話指募款進度72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元，期盼大家行有餘力在2025最後幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

今早楊爸透過議員石一佑發表聲明表示，感謝社會大眾的關心，目前援助已足夠，懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

楊爸聲明內容如下：

感謝各位社會大眾的關心與支持。

這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。

目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗

因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。

謹此致上我們最誠摯的謝意。

楊爸爸

楊媽媽敬上

新北國中割頸案死者楊姓國中生父親透過新北市議員石一佑感謝外界的善款捐助。圖／本報資料畫面
新北國中割頸案死者楊姓國中生父親透過新北市議員石一佑感謝外界的善款捐助。圖／本報資料畫面

