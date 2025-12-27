新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月31日截止，近日該案高院二審判決出爐再度引發矚目，民眾愛心捐款湧入一度導致新北愛心大平台當機。今早受害學生楊父透過新北市議員石一佑發聲明表示，目前的援助已足夠，懇請暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要的人。

新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，昨午新北市議員卓冠廷在臉書喊話指募款進度72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元，期盼大家行有餘力在2025最後幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

今早楊爸透過議員石一佑發表聲明表示，感謝社會大眾的關心，目前援助已足夠，懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

楊爸聲明內容如下：

感謝各位社會大眾的關心與支持。 這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。 目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。 在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗 因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。 謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。 謹此致上我們最誠摯的謝意。 楊爸爸 楊媽媽敬上