夫亡故3個月 妻收認領通知驚見私生子...正宮提告小三獲賠30萬

台中市一對夫妻結婚十多年，丈夫在今年4月間因故身亡，妻子在7月間以關係人身分，收到認養子女的調解通知，才知丈夫與另名女子有染多年，且有一名私生子，調閱住家監視器還發現，二人曾在住家房間內歡愛，正宮向小三求償200萬元，一審判賠30萬元。

正宮向台中地院提出侵權損害賠償，向小三求償200萬元，正宮主張，她與丈夫結婚多年，育有一女，丈夫在今年4月間因故身亡，7月間即以關係人身分，接獲認領子女的調解通知，才知丈夫與小三從2016年間即有婚外情。

正宮主張，後續調查才知，小三曾在住處與丈夫有親密行為，被住家監視器拍攝到親吻與呻吟聲，以及丈夫與私生子出遊、慶生、參與學校活動的相關照片，還有小三曾傳訊給婆婆的訊息，證明小三已知丈夫已婚身分，仍與丈夫婚外情。

台中地院審理時，小三辯稱，是在人夫死亡後，才知人夫已婚身分，她是不知情的狀況，與人夫交往，沒有侵害配偶權。

台中地院審認，根據正宮所提供的證據，小三在人夫死亡後，曾傳訊給正宮婆婆，尋求協助，寫到「他們（正宮夫妻）6年前一起跑路...那時候妳也知道我有〇童了，我們要生活，妳是狠下心的不幫」等語，認定小三早在2019年間，即知道人夫已婚身分。

法官輔以小三被正宮住家監視器拍攝到影像，小三從房間走出至等待電梯下樓時，不僅神色慌張，還躲躲藏藏，若小三與人夫是正常交往，何需四處遮掩，顯見小三知道人夫已婚身分。