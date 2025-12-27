「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢 深夜300萬元交保畫面曝

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，關說台電准予東煒獲取高額用電，台北地檢署依貪汙、洗錢、財產來源不明三罪起訴鄭一家四口，以及業者共6人，並對鄭求14年；在押的鄭移審法院時坦承收賄與洗錢，法官諭令300萬元交保、昨深夜由親友辦保離去。

鄭亦麟離開法院時，低著頭戴棒球帽，快步離開台北地院，沒發表任何意見。同案起訴的業者陳健盛、陳冠滔偵查中也羈押，但兩人不認行賄罪，供稱198萬元是合理「介紹費」，法官諭知兩人各以200萬元交保，均限制出境、出海與住居。

全案源起於東煒公司規畫在台北市內湖區設置安康數據中心，也就是網路資料數據中心作為儲電業務，計畫逐層分租給其他業者，但當時台電在該區的輸配電網路不足，東煒需要提高電力，向台電申請新設用電36ＭＷ，但台電考量內湖為供電瓶頸，未予核准，陳健盛、陳冠滔找上綠推中心施壓喬供電。

鄭亦麟答應陳姓父子要求，向時任台電副總蕭勝任謊稱，東煒申請案的雲端中心是「國家重大政策」，希望能「併網」輸配成功，透過胞弟鄭兆麟以「顧問費」名義，向業者收賄198萬元，涉違背職務收賄與洗錢。

鄭亦麟向法官表示，確實收到東煒198萬向台電表達用電需求，他知道在法律上是違法，願意認罪，東煒雖稱錢是介紹費，但過程中確有「處理」用電的事，因陳氏父子知道他在能源領域有一定專業。

檢方另查出，鄭亦麟帳戶內還有601萬財產來源不明，懷疑涉及其他綠能貪汙案，另案偵辦。鄭亦麟表示，他這3到5年有許多收入，包括朋友清償款、代墊金、租金、家人給付的錢、從事動物救援的錢，另加上講課、演講的費用，但手邊沒資料無法具體說明，有機會再向法官報告。