讓割頸少年孝順被害家屬延燒 高院夜半聲明：凶手律師提修復式司法

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭○○(凶手)好好孝順你嗎？」，輿論撻伐。台灣高等法院26日深夜11點49分發聲，澄清是因凶手的律師提出「修復式司法聲請」，本案前手法官因此詢問被害家屬有無接受各種形式補償的可能性，被害家屬拒絕後，並未要求他們接受。

高院表示，刑事訴訟法第271條之4所定的「修復式司法」，目的是藉由有建設性的參與及對話，在尊重、理解及溝通氛圍下，尋求彌補被害人的損害、痛苦及不安，以真正滿足被害人的需要，並修復因衝突而破裂的社會關係。為貫徹此精神並提升成效，法官依被告的聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人的意見後，可以轉介適當機關、機構或團體，由專業的修復促進者以更充分的時間、更完整的資源來進行修復式司法程序。

少年割頸案在高院審理時，換過承審法官，前手法官在準備程序時，因凶手的律師聲請修復式司法，法官因此向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告也須真誠提出可以做到的方案，於是詢問被害人家長有無接受任何形式補償的可能性。

高院表示，前手法官舉「2名少年被告孝順被害人家長」為例，因被害人家長當場拒絕，法官即諭知暫不處理修復式司法，未要求被害人家長接受此方案。

聲援楊姓國中生的團體「孩想陪你長大」26日至司法院前陳情，批評因少年案件不公開審理，反造成受害者家屬飽受司法、凶手律師羞辱、霸凌、折磨。

「孩想陪你長大」24日在臉書上貼文，點名律師林月雪「要求被害家屬不得再受訪並提到案情內容」、「調閱死者父母資產清冊，並以此降低賠償金額」、「再次要求法院提死者的身障姊姊的資產清冊」。