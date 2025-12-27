社會力挺割頸案家屬 湧入千萬善款 楊父致謝：請暫停捐款

新北校園割頸案日前二審宣判，行凶的郭姓少年與涉教唆犯案的林姓乾妹，分別被判處12年與11年徒刑。被害學生楊姓少年的父親認為刑度過輕，庭外泣訴「司法已死」，更提到曾被法官詢問「能否有機會讓他們來孝順你們」，引發社會不捨聲援。由新北市府協助設立的愛心募款專戶隨即湧入大量捐款，短短三天湧入千萬捐款，一度造成平台當機。楊父感謝社會援助，但公開喊話：「錢已足夠，請把善款留給更需要的人。」

本案發生於2023年12月25日中午，楊姓國三生擔任風紀股長，因提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，卻遭郭姓男學生持刀砍殺身亡。去年一審判郭生9年徒刑，涉教唆犯案的林姓乾妹判刑8年。本月23日二審宣判，郭生改判12年、林女11年。

案發後，新北市社會局於去年1月協助楊家設立愛心募款專戶，作為身障女兒醫療復健及生活照護之用，原訂募集目標為500萬元；在二審宣判前，專戶已累計300餘萬元。未料近日因二審判決引發社會高度關注與聲援，捐款金額迅速攀升，截至26日晚間已累積1424萬元。

「從沒想過會出現這種數字，既震撼又感動。」楊爸表示，原本設定的目標金額是500萬元，如今已遠遠超出需求，這筆款項足以確保女兒未來生活無虞，未來除優先作為女兒照顧與醫療等支出，也會與相關單位討論，評估是否以部分善款替兒子成立基金會，讓兒子的名字與社會各界的愛心，化為長期支持弱勢兒少與家庭的力量。

楊父表示，這幾天收到來自各界的關懷與善款，「每一份心意我們都心存感謝」。他強調，目前家庭所需已足夠，懇請大家暫時停止捐款，將愛心轉送給其他更需要幫助的家庭，讓善意持續擴散、照亮更遠的地方。

楊父表示，昨天是兒子的祭日，律師也剛好收到二審判決書，在閱讀詳細判決理由後，內心非常憤怒、情緒難以平復，將與律師及犯罪被害人保護協會研議爭點，在法定期間內正式提出上訴，絕對會為了兒子與公平正義奮戰到最後。這段時間社會各界的聲援，也是支撐他們繼續走下去的重要力量。

新北割頸案被害家屬發出聲明，請各界暫停捐款。圖／家屬提供
新北割頸案死者的父親（左）無法接受判決結果，痛訴「台灣司法已死」。本報資料照片
