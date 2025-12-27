小英男孩鄭亦麟承認收賄 300萬交保

綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左）任內涉收賄一百九十八萬元，依貪汙等罪起訴。記者蘇健忠／攝影

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，利用家人當人頭，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔一九八萬元賄款，向台電謊稱東煒用電申請案是「國家重大政策」，關說台電准予東煒獲取高額用電，台北地檢署昨依貪汙、洗錢等罪起訴鄭與業者共六人，並對鄭求刑十四年，建請沒收不法所得近八○○萬元。

在押的鄭亦麟昨天移審法院，他承認收賄與洗錢罪，法官諭知三○○萬交保、限制出境出海與住居，並實施科技監監控。至於業者陳健盛、陳冠滔不認罪，供稱一九八萬元是合理介紹費，法官諭知兩人各以二○○萬元交保，均限制出境、出海與住居。

檢方另查出，鄭亦麟帳戶內還有六○一萬元財產來源不明，懷疑涉及其他綠能貪汙案，分案偵辦。同案起訴包括鄭亦麟父母鄭伍廷、李佳珍、胞弟鄭兆麟，業者陳健盛、陳冠滔。

綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內涉收賄一百九十八萬元，依貪汙等罪起訴。圖／取自台北金融研究發展基金會

鄭亦麟曾在行政院長辦公室負責能源減碳政策，擔任過政院能源及減碳辦公室主任，因赴英取得能源及環境經濟暨政策碩士，成為民進黨智庫重要成員。蔡英文競選總統時，他以筆名Luke與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，被外界封為「小英男孩」。

全案源起於東煒公司規畫在台北市內湖區設置安康數據中心，也就是網路資料數據中心作為儲電業務，計畫逐層分租給其他業者，但當時台電在該區的輸配電網路不足，東煒需要提高電力，向台電申請新設用電卅六ＭＷ，但台電考量內湖為供電瓶頸，未予核准，陳健盛、陳冠滔找上綠推中心施壓喬供電。

起訴指出，鄭亦麟應允陳姓父子要求，向時任台電副總蕭勝任謊稱，東煒申請案的雲端中心是「國家重大政策」，希望能「併網」輸配成功。

鄭亦麟得知台電尚可輸配電力餘額為八ＭＷ，讓蕭勝任派員到東煒建議潭美用戶變電所新設用電案卅六ＭＷ改為卅二ＭＷ，並請託蕭勝任主持供電會議。

由於台電當時變電站不足，台電會前會曾討論東煒案與中華電信申請案一樣，尚待湖變電站完工再供電，鄭亦麟關說後，台電准予核供此案，排斥其他業者申請用電，後續鄭再關說台電公司准予東煒新設用電案增加十ＭＷ。

二○二二年間，鄭亦麟與陳健盛、陳冠滔見面商議交付收錢方式，雙方達成以東煒公司支付鄭「顧問費」支付賄款，陳氏父子因而製作二二○萬元顧問費請款單，由鄭的弟弟鄭兆麟前往東煒公司填寫收據，陳氏父子以東煒公司名義，扣稅後匯款一九八萬元給鄭兆麟，後續拆帳將一九八萬元分成四筆工程款。

由於當時東煒增加十ＭＷ用電案未獲台電准予核供，陳冠滔請鄭亦麟不用返還，並配合東煒公司與鄭兆麟簽立不實顧問契約，由鄭母分廿三筆從提款機領取一九八萬元現金。