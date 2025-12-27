聽新聞
0:00 / 0:00

運輸車強制定位 環團：非法業者不受控

聯合報／ 記者吳傑沐趙容萱／連線報導

全台餘土濫倒問題嚴重。內政部國土署明年元旦起強制餘土運輸車輛加裝GPS定位監控，遏阻申報倒A地卻丟在B地的亂象。環保團體指出，非法車輛成了漏洞，形同「裝模作樣」；土方運輸業者也認為，永久掩埋場量能不足才是亂倒根本原因。

台中市環保局表示，為杜絕環保犯罪，已與檢警合作成立檢警環查緝環保犯罪聯合小組，除針對傾倒熱點加強巡查與蒐證，也架設監視系統遠端監控，持續溯源並擴大偵辦目標對象，希望切斷非法牟利網絡。

北台灣合法永久掩埋場稀少，桃竹苗僅各有一處，且多不收外縣市餘土，入場費不斷攀升，也助長黑市運作。新竹、苗栗丘陵地形隱蔽、道路發達，頻傳大規模填谷濫倒事件，引發地方長期不滿。

苗栗縣水利處指出，縣內14家合法土資場多由砂石場轉型，屬小型場地，只能收容分類後具有回收價值的土方，最終仍須進入永久掩埋場。

縣內唯一的土資場收受量有限，新建中的大桃坪土資場則承諾僅收縣內廢土，地方期待可紓解處理壓力。

水利處表示，GPS上路後，至少可減少申報不符亂象，也利於檢警監控及事後追查取證，但若未從源頭管理及量能補強著手，恐仍是治標不治本。

苗栗縣警局導入AI科技執法，112及113年間在偏僻地段建置48處AI監控系統，每日可過濾400至600車次；114年再編列350萬擴增32處，預計115年4月啟用。據統計，111至113年破獲495件，114年破獲204件，案件量已明顯下降，但仍需持續強化取締。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠批評，GPS多為合法業者配合，非法業者仍可拆裝定位、車輛互換規避查緝。

苗栗縣營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長吳育均指出，全台萬餘輛車短期難以裝設完成，且合法掩埋場不足、處理成本高漲，中間運輸牟利誘因高，讓非法濫倒難以遏止，根本解方是擴增合法去化量能與區域協調，而非只靠監控設備。

延伸閱讀

影／南投埔里掩埋場選址水源上游 地方集結怒吼不排除抗爭

埔里擬蓋廢棄物掩埋場 居民盼理性討論守護水源

桃園八德興豐路掩埋場火警 下風處15個里防異味

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

相關新聞

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

號稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元關說...

男欠賭債持刀殺債主棄屍山區 屏東地院判叔侄16年半等徒刑

屏東縣男子尤皇智積欠鉅額賭債遭周姓男子催討，去年8月請宋姓男子出面邀約周男協商債務，周男獨自赴約後，遭尤皇智與尤的侄子殺...

運輸車強制定位 環團：非法業者不受控

全台餘土濫倒問題嚴重。內政部國土署明年元旦起強制餘土運輸車輛加裝GPS定位監控，遏阻申報倒A地卻丟在B地的亂象。環保團體...

營建廢棄物濫倒猖獗 演變成集團犯罪

營建廢棄物處理成本高還需取得合法執照，近年卻頻傳有不法業者為節省成本、牟取暴利，發展為集團性犯罪，模 式大都在郊區空地違法...

補發權狀暗藏買賣同意書 三重6連霸里長「盜賣里民房產」遭訴

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，去年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，...

逆轉確定！黃光芹貼文稱陳時奮「不要臉的髒東西」 高院改判不用賠

旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償151萬元，新北地方法院認為以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。