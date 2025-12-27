運輸車強制定位 環團：非法業者不受控

全台餘土濫倒問題嚴重。內政部國土署明年元旦起強制餘土運輸車輛加裝GPS定位監控，遏阻申報倒A地卻丟在B地的亂象。環保團體指出，非法車輛成了漏洞，形同「裝模作樣」；土方運輸業者也認為，永久掩埋場量能不足才是亂倒根本原因。

台中市環保局表示，為杜絕環保犯罪，已與檢警合作成立檢警環查緝環保犯罪聯合小組，除針對傾倒熱點加強巡查與蒐證，也架設監視系統遠端監控，持續溯源並擴大偵辦目標對象，希望切斷非法牟利網絡。

北台灣合法永久掩埋場稀少，桃竹苗僅各有一處，且多不收外縣市餘土，入場費不斷攀升，也助長黑市運作。新竹、苗栗丘陵地形隱蔽、道路發達，頻傳大規模填谷濫倒事件，引發地方長期不滿。

苗栗縣水利處指出，縣內14家合法土資場多由砂石場轉型，屬小型場地，只能收容分類後具有回收價值的土方，最終仍須進入永久掩埋場。

縣內唯一的土資場收受量有限，新建中的大桃坪土資場則承諾僅收縣內廢土，地方期待可紓解處理壓力。

水利處表示，GPS上路後，至少可減少申報不符亂象，也利於檢警監控及事後追查取證，但若未從源頭管理及量能補強著手，恐仍是治標不治本。

苗栗縣警局導入AI科技執法，112及113年間在偏僻地段建置48處AI監控系統，每日可過濾400至600車次；114年再編列350萬擴增32處，預計115年4月啟用。據統計，111至113年破獲495件，114年破獲204件，案件量已明顯下降，但仍需持續強化取締。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠批評，GPS多為合法業者配合，非法業者仍可拆裝定位、車輛互換規避查緝。

苗栗縣營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長吳育均指出，全台萬餘輛車短期難以裝設完成，且合法掩埋場不足、處理成本高漲，中間運輸牟利誘因高，讓非法濫倒難以遏止，根本解方是擴增合法去化量能與區域協調，而非只靠監控設備。