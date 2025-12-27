營建廢棄物濫倒猖獗 演變成集團犯罪

周男在沙鹿區以停車場名義承租土地，違法供清運業者亂倒垃圾。圖／檢方提供

營建廢棄物處理成本高還需取得合法執照，近年卻頻傳有不法業者為節省成本、牟取暴利，發展為集團性犯罪，模式大都在郊區空地違法堆積垃圾、胡亂掩埋賺取處理費，台中市烏日、大甲都傳出案例，檢方近期又破獲周姓男子為首集團在沙鹿堆3萬立方米營建混合物，起訴高達107人。

台中檢警去年10月查獲烏日區非法廢棄物掩埋場，追查發現上、下游具集團犯罪模式，邱姓負責人收受塑膠、土木或建築物廢棄物600公噸，檢警到場查緝時，邱還開怪手作勢攻擊，行徑囂張，落網被收押。

彰化葉姓女子經營生物農業公司，因廠內有機肥料、廢棄物處置空間不足，她竟將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等載到大甲海邊空地非法堆放，廢棄物高達1200公噸，造成周邊臭氣沖天，檢警今年5月破獲，依廢棄物清理法等起訴葉等10人。

台中地檢署去年接獲檢舉，隆福、得豐環保公司周姓負責人在沙鹿區以停車場名義承租土地，實則違法供清運業者亂倒垃圾，檢方查扣業者營運報表，發現集團組織龐大，組成「完整廢棄物非法清理鏈」，更以合法掩護非法串連。

檢方統計，2024年1月至8月間，集團在沙鹿停車場收受、堆積超過3萬立方米營建混合物、100萬公斤廢木材，並按每公斤4元至6元或每立方米1500元至2500元收取高額處理費，不法所得2311萬元。

此外，周利用隆福公司名下領有許可證的管制車輛，將場內經簡易分類的廢棄物，轉運到另2家合法環保公司，指示同夥在環境部申報系統謊報，試圖以合法車輛、不實數據，掩蓋非法設置轉運站。

檢方偵依廢棄物清理法、偽造文書，起訴周男及多家環保、非法清運業者104人，其餘67人涉案情節較輕，予以緩起訴。