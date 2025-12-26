愛心湧入！新北割頸案捐款已破千萬 社會局：達成率285％

聽新聞
中央社／ 新北26日電

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市府為校園命案被害學生家屬設家庭照護專案，<a href='/search/tagging/2/社會局' rel='社會局' data-rel='/2/237337' class='tag'><strong>社會局</strong></a>晚間表示，因社會愛心湧入，原目標新台幣500萬元，已媒合近1425萬，達成率285%。示意圖／AI生成
新北市府為校園命案被害學生家屬設家庭照護專案，社會局晚間表示，因社會愛心湧入，原目標新台幣500萬元，已媒合近1425萬，達成率285%。示意圖／AI生成

新北市府為校園命案被害學生家屬設家庭照護專案，社會局晚間表示，因社會愛心湧入，原目標新台幣500萬元，已媒合近1425萬，達成率285%。專案持續至31日，結案後將善款交給家屬。

市府教育局晚間表示，為協助某國中遭割頸死亡的學生家屬，度過生活與照顧妹妹的需求，在專戶基金中設立捐款專案，並在社會局的「好日子愛心大平台」網站提供媒合。

市府社會局副局長許秀能晚間接受中央社記者電訪表示，對家庭遭逢巨大變故的被害家屬，集結社會資源協助其家庭度過難關，這個急難救助專案已達標。

教育局原先預期媒合金額為500萬元，許秀能說，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%。但因必須核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。

許秀能說，感謝社會的大量愛心湧入，目前平台仍持續按照規劃開放至31日截止。專案結束後，除公布捐款金額，也會同教育局將善款交給被害學生的家屬。

至於今天不少民眾湧入網站平台欲捐款，顯示達成率約72%，社會局解釋，這是日前統計的數字，每隔一段時間確認入帳、核對金額、統計正確數字後，於網站公布。

有不少民眾今天想要捐款，卻操作不順，致電教育局詢問；教育局緊急與社會局協商，晚間統計出最新媒合金額已經達將近1425萬元，並在平台緊急貼出公告表示「今日平台流量激增至系統不穩，正持續維護並優化系統參數」。

