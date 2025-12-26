男欠賭債持刀殺債主棄屍山區 屏東地院判叔侄16年半等徒刑

屏東縣男子尤皇智積欠鉅額賭債遭周姓男子催討，去年8月請宋姓男子出面邀約周男協商債務，周男獨自赴約後，遭尤皇智與尤的侄子殺害棄屍偏僻山區，全案經屏東地院國民法官審理後，尤皇智被依殺人、棄屍等罪判刑，應執行有期徒刑16年6月，侄子尤信予判處有期徒刑11年2月。宋男則是判處有期徒刑2年6月。

尤皇智因積欠賭債遭被害人周男催討，為了不讓周男一直追討債務，尤皇智請宋男出面約周男來協商債務。尤皇智又跟侄子尤信予稱周男對祖母不利，要求侄子限制周男的行動自由。

被害人周姓男子去年8月14日晚間赴約後，卻遭埋伏，趁著宋姓男子請周男彎腰查看車輛時，尤信予以繩索套住周男的嘴部控制行動，還套住周的下頷部，尤皇智則上前壓制周，尤皇智在壓制過程中，持刀朝周男的左胸刺1刀、右胸刺3刀，用膠帶將周男的眼睛、鼻子與嘴巴用膠帶封住，周男身亡。

尤皇智為掩飾犯行，要宋男打開周男汽車後座與侄子一起將周抬上汽車，開到偏僻山區棄屍離去。棄屍過程中，尤皇智發現周男帶著勞力士手表，口袋還有7萬多元現金，連同現金、手表，還有周男車上的本票與17萬元現金都拿走，尤皇智在凌晨將17萬2千元現金交給侄子。

全案經國民法官審理後，尤皇智坦承犯行，考量犯下殺人、棄屍，侵占等罪，判處有期徒刑16年6月。尤皇智的侄子尤信予因為擔憂祖母安全，盲目衝動地聽從叔叔的的話，用危險的手段拘束被害人自由，造成周男遭頸部壓迫死亡，犯後否認死亡原因是他造成，考量未與被害人達成和解或寬恕，加上參與棄屍與收受贓物罪。合併判處11年2月。