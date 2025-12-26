認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

號稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元關說供電，偵查中3人羈押禁見，今天依貪汙罪起訴移審，台北地院晚間開羈押庭，鄭承認收賄、洗錢罪，法官諭知300萬交保、三限、以個案手機科技監控。

此外，陳健盛、陳冠滔不認罪，均供稱198萬元是合理的介紹費，父子僅承認違反商業會計法罪，法官諭知2人各以200萬元交保，都限制出境、出海、住居。

鄭亦麟表示，確實收到東煒的198萬元協助向台電表達用電需求，知道在法律上是違法，願意認罪，他說，東煒雖稱錢是介紹費，但過程中確有處理用電的事，因陳氏父子知道他在能源領域有一定專業。

至於財產來源不明罪部分，鄭亦麟說，他在3到5年間有許多收入，但手邊沒資料無法具體說明，收入包括朋友清償、代墊金、租金、家人給的、從事動物救援的錢，另加上講課、演講的費用，未來有機會再向法官報告。

鄭亦麟說，他有向台電前副總蕭勝任打電話請託供電，電話中有說東煒申請案是「重要的案子」， 但不記得有表示過「經濟部關心的案子」、「國家重大政策的案子」，至於台電內部如何審查他並不清楚。

鄭亦麟說，陳冠滔曾提要以「裝潢費」包裝198萬元，不清楚陳冠滔的動機，鄭亦麟坦承有請弟弟鄭兆麟名義去開戶收錢，解釋是為讓弟弟可以獲得建築業相關顧問工作的機會，還表示願以300萬元交保，並配合科技監控。

陳健盛則表示，2020年在一場餐會認鄭亦麟，鄭當時在麥格理公司，他和鄭說如介紹人投資安康數據中心可給仲介費1%，所以198萬元是仲介費非賄款；鄭亦麟還說弟弟鄭兆麟出國要經費，所以以「顧問費」名義出帳給鄭兆麟，鄭兆麟確實也畫過施工圖。

陳健盛說，他在看守所2次戒護就醫，醫生建議心臟要裝支架，近期感染開放性肺結核，加上家中妻子中風也需照料，希望以200萬元交保。

陳冠滔不認行賄罪，承認違反商業會計法，表示和鄭亦麟的通聯只在請教對方有關電量的專業知識而已，198萬元就是給鄭亦麟的介紹費。

檢方調查，鄭亦麟2018年2月至2020年4月、2022年1月至2024年8月擔任綠推中心副執行長，東煒因計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，找鄭亦麟協助，鄭向時任台電副總蕭勝任請託台電公司准予東煒新設用電案增加10MW。