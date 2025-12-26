聽新聞
0:00 / 0:00

新北割頸案募款專案僅剩5天 「1原因」捐款帳戶昨一度當機

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>少年割頸案二審宣判，被害家屬（圖）無法接受判決結果。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
新北少年割頸案二審宣判，被害家屬（圖）無法接受判決結果。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭男與教唆林姓少女一審依殺人罪判刑9年、8年，本月23日高院二審改判郭男12年、林女11年。市府去年設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，本月31日截止，有民眾發現提供捐款的新北愛心大平台竟發生當機，導致無法捐款，社會局表示，昨天一度湧入許多民眾欲捐款才當機，今已恢復正常。

新北市議員卓冠廷今也在臉書喊話表示，剩下最後5天，希望大家一起幫忙，他昨天遇到2年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，看著楊爸爸疲憊身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。

卓冠廷說，民事部分，加害者應賠償938萬，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，因女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤表示沒有能力和解，一毛不還。或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。

卓冠廷表示，新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，目前募款進度為72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元。而原本成績優異的楊同學，是為照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。

冠廷指自己拋磚引玉捐1萬元，雖然不多略盡棉薄之力，若大家行有餘力，可在2025最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

提供「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案的新北愛心大平台昨一度當機。圖／民眾提供
提供「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案的新北愛心大平台昨一度當機。圖／民眾提供
新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，將於本月31日截止。圖／翻攝新北愛心大平台網頁
新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，將於本月31日截止。圖／翻攝新北愛心大平台網頁

新北 校園 割喉案 國中生 爸爸 捐款 募款 卓冠廷

延伸閱讀

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北割頸案 呂秋遠轟法官講這句情勒沒同理心：今年最諷刺的司法笑話

三鶯線噪音影響教學 新北捷運局允研磨輪軌降噪

挺政院不執行再修版財劃法 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

相關新聞

小英男孩鄭亦麟承認收賄 300萬交保

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，利用家人當人頭，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔一九八萬...

小英男孩認收賄…鄭家曾為賄款口角 「錢看洗去哪」

「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭檢方起訴求處重刑，他移審法院後坦承收賄，表示確實收到東煒的一九八萬元向台電表達用電需求，願意認罪...

挫傷看132次中醫！夫妻檔保14家傷害險 12年詐保2800萬

退休補教業者周約瑟被控聯手陳姓妻子，密集向十四家保險公司投保傷害或健康險，藉由找中醫把脈取得自費水藥收據，再以「副本理賠...

魯紀賢吸收華航簽派 4.5萬元換到蔡英文出訪行程

扯鈴教練魯紀賢接受中共金援吸收，吸收國軍發展共諜組織，一審判刑十年六月，台北地檢署又查出，魯還吸收前空軍中士林楚崡、陳旻...

社會力挺割頸案家屬 湧入千萬善款 楊父致謝：請暫停捐款

新北校園割頸案日前二審宣判，行凶的郭姓少年與涉教唆犯案的林姓乾妹，分別被判處12年與11年徒刑。被害學生楊姓少年的父親認...

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢 深夜300萬元交保畫面曝

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，關說台電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。