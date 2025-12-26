快訊

補發權狀暗藏買賣同意書 三重6連霸里長「盜賣里民房產」遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，去年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，不料又被檢警查出他涉嫌於2022年里長任內，利用協助里民補發房地所有權狀時，誤導里民申辦印鑑證明及簽下房屋出售同意書，低價盜賣里民房產及土地，新北地檢署今依違反洗錢防制法、公務員假借職務上機會3人以上詐欺取財、公務員假借職務上機會行使偽造私文書和使公務員登載不實及贓物罪等罪嫌，連同3名同案共犯依法起訴。

起訴指出，洪男涉嫌於2022年5月間，年長洗腎、行動能力及視力均狀況不佳的里民，其名下2筆三重區之土地及建物所有權狀遺失，求助洪代向地政機關申請補發土地及建物所有權狀，洪竟誤導被害里民申辦印鑑證明，再簽立房屋出售同意書，申請補發房地所有權狀後，持該補發權狀，申請將被害人名下房地移轉登記給周姓共犯，同年11月將被害人位於三重區價值近2000萬元的房產與土地，以930萬元賤賣給吳姓男子，並登記於吳男子女名下，再回頭向接手該房產的吳男承租該處房屋。

直到被害人因房屋轉手、過戶未收到房屋稅單起疑，加上洪男拖欠租金，接手的吳姓屋主於是找上被害人追討房租，並要求遷讓房地，被害人才發現名下房地遭盜辦移轉登記，全案才東窗事發，被害人怒報警提告，檢警查出洪男在盜賣被害人房產過程中，不僅有周姓共犯協助，洪取得價款除分潤給周及退款吳男100餘萬元外，餘款均以現金領出，陸續存入其徐姓女友名下多個帳戶內，由徐用以購買金融商品以遮斷犯罪所得流向。

檢察官去年11月執行2波搜索，拘提洪男、周男、徐女3人到案，為避免被害人房地復遭移轉，查扣已遭移轉至吳男及其子女名下的2處房地，另查扣洪男名下嘉義縣22處土地、周男名下新北市三重區3筆土地。

檢察官審酌洪男身為六連霸模範里長，本應扶持轄區內弱勢里民提供救助，竟利用被害人對其信任，在被害人甫喪子且長期洗腎、身心狀況均欠佳之際，與周男及吳男等人共謀盜賣被害人名下房地，造成被害人財產損失甚鉅，甚恐因此流離失所，行徑惡劣至極，建請法院從重量刑。

三重前6連霸楷模里長洪嘉仁涉盜賣里民房產，新北檢痛批惡劣至極，今依法起訴。圖／聯合報系資料照片
三重前6連霸楷模里長洪嘉仁涉盜賣里民房產,新北檢痛批惡劣至極,今依法起訴。圖／聯合報系資料照片

房屋 三重 房產

相關新聞

逆轉確定！黃光芹貼文稱陳時奮「不要臉的髒東西」 高院改判不用賠

旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償151萬元，新北地方法院認為以...

女檢吳亞芝傳偵辦案件資料給律師男友 理由竟是「抒發個人情緒」

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給朱，監察院...

補發權狀暗藏買賣同意書 三重6連霸里長「盜賣里民房產」遭訴

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，去年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，...

2億標案驚爆內鬼！中科院技術師洩密廠商 爽領回扣遭求刑

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」驚爆採購弊案，資訊通訊研究所林姓技術師收受上市公司達運及台通...

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

台南王姓補教業者5年前因隔壁建設公司新建案，致房屋發生傾斜、牆壁龜裂，經專業鑑定，提告求償修復費用、價值減損及2個月營業...

后豐大橋女師命案…2人坐冤獄8年身心煎熬 刑事補償判賠2850萬

女教師陳琪瑄2002年墜落台中后豐大橋身亡，其男友王淇政、友人洪世緯被控殺人定讞入獄，2018年獲再審翻案今年終獲無罪確...

