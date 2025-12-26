快訊

逆轉確定！黃光芹貼文稱陳時奮「不要臉的髒東西」 高院改判不用賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償151萬元，新北地方法院認為以此語辱罵足使人精神痛苦，審酌雙方身分地位、經濟狀況、加害情形與名譽權受侵害程度後，判黃女賠償5萬元。案經上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。

陳時奮筆名「翁達瑞」，為美國西華盛頓大學講座教授、加拿大西安大略大學毅偉商學院榮譽教授，他指黃光芹於2023年6月8日在臉書上發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」一文，提及他「煽風」，其他綠營名嘴跟著點火，他在臉書上回應後，黃光芹撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」

陳認為「不要臉的髒東西」一語貶抑他的社會評價，且他不認識黃光芹，縱使意見或政治立場不同，也沒有惡語傷人必要，黃女的臉書帳號有3萬多人追蹤，這等侮辱性言論非言論自由保障範疇，因此提侵權行為損害賠償訴訟。

黃光芹則稱在發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」文章後，接獲私訊攻擊，她認為這就是「不值得回應的反撲」，才會有後續貼文，與陳時奮無關聯。

黃光芹解釋事件起因是前立委高嘉瑜遭誣指攻擊民進黨性騷擾案為公開數字百倍一事，經媒體報導和政論節目討論後愈演愈烈，她研究新聞發展來龍去脈，認為高嘉瑜遭到曲解、被政治霸凌，決定在臉書發文聲援。她說，文章確實有提到「翁達瑞之流者」，但依上下文可知該文同時提及綠營側翼和立委等多人，且文章主要在評論高嘉瑜遭政治霸凌，非針對陳時奮個人。

新北地院認為「不要臉」有不知羞恥之意，「髒東西」則指品格有汙點、人品低俗，無助促進民主或社會健全發展，空泛攻訐性言詞不比保障陳時奮名譽權來得重要，判黃光芹賠償5萬元。

但案件上訴高院後，高院今廢棄命黃光芹賠款的裁判，駁回陳時奮在第一審的提告與假執行，不得上訴。

媒體人黃光芹稱在發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」一文後，接獲私訊攻擊，她認為這就是「不值得回應的反撲」，才會有後續貼文，與陳時奮無關聯。圖／聯合報系資料照
媒體人黃光芹稱在發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」一文後，接獲私訊攻擊，她認為這就是「不值得回應的反撲」，才會有後續貼文，與陳時奮無關聯。圖／聯合報系資料照
旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償151萬元，新北地方法院判黃女賠償5萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判陳敗訴，全案確定。圖／聯合報系資料照
旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償151萬元，新北地方法院判黃女賠償5萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判陳敗訴，全案確定。圖／聯合報系資料照

