2億標案驚爆內鬼！中科院技術師洩密廠商 爽領回扣遭求刑

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」驚爆採購弊案，資訊通訊研究所林姓技術師收受上市公司達運及台通光電好處，外洩2億1500萬元監控工程機密，桃園地檢署偵結，將林、達運董座陳碧霜等4人依洩密、背信等罪起訴求刑2年6月至1年不等徒刑。

起訴指出，中科院2024年6月起案規劃「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案，今年7月4日核定這項工程標案預算金額為2億1500萬元，及需特定廠商資格方能投標，並於8月12日由中科院物料運籌處公告招標。

資研所聯安計畫專案管理組36歲技術師林睿彬，負責「鵬園院區智慧型監控指管系統」標案起案、彙整資料、預算控管、擔任業務聯繫窗口及確認標案工項完成程度、是否按照合約期程以確保標案順利完成，為中科院處理標案事務負責人。

為了讓達運光電順利取得鵬園院區工程標案，後續並能順利履約、驗收撥款，及讓達運光電下包給林睿彬參與經營的公司，林於今年3月28日在台通光電51歲彭姓總工程師引薦，結識達運光電協理陳宥霖後，雙方私下達成協議。

陳宥霖、陳碧霜事前支付林睿彬每份標案紙本或電子資料8萬元代價的閱覽費（即報價3萬元、設計圖5萬元，兼含資料帶出中科院及去除浮水印費用）或給付筆電等財物替代，提供鵬園院區工程尚未公開、招標圖說、預算表、廠商資格、專案進度等機密文件，約定得標後，達運光電須支付標案總額7％作為服務費（回扣），協議由彭男擔任鵬園院區工程案的總工程師，將標案下包給林合作或推薦的工班謀取二度利益；林於今年8月12日公告招標前交付達運資料。

檢調憲查出，林睿彬取得鵬園院區工程標案「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程基本第二次進度管制會議–前次會議主席裁示事項辦況情形」、「基本設計圖」等機密資料，分別自今年4月18日、24及25日傍晚或凌晨，在大飯店、餐酒館及星巴克等地，交給陳協理及彭總工程師；5月2日陳宥霖在中和、南港特斯拉中心與林碰面，詢問是否還有其他資料。

檢調發現，林等人手法極為謹慎，不僅事先移除中科院浮水印，更利用 LINE 與 SIGNAL 等加密軟體，因應廠商要求提供「即時標案諮詢」，林甚至曾向陳宥霖開口索取新型MAC筆電，林自費購買Mac、滑鼠及2付耳機8萬7170元後，將單據及1副耳機給陳女向公司請款，2人碰面一手收錢一手交出鵬園院區工程最新資料，陳女取得資料後掃描成電子檔傳回公司。

檢調統計，自今年4至8月間，林總共提供4次標案相關機密資料，後因鵬園院區工程標案涉及弊端遭外界撻伐，中科院於是將此工程標案撤銷公告，由新北市憲兵隊介入調查而未遂。

桃園地檢署肅貪專組檢察官賴穎穎獲悉相關情資，隨即指揮法務部調查局國家安全維護工作站及新北市憲兵隊所組專案小組深入追查，今年9月2日發動執行傳喚被告林睿彬到案，並向法院聲請羈押獲准，之後分析比對林的手機、筆電等電磁記錄，發現陳碧霜等人均涉有重嫌，於是陸續執行搜索達運光電公司及董座陳碧霜等人住居及辦公處所共9處，傳喚被告陳女等人到案，釐清林睿彬等人的犯罪計劃。

檢方說明，林睿彬雖參與中科院工程標案，但因中科院已改制及預算來源屬自有資金，因此林不具「公務員」身分，自然不適用政府採購法與貪汙治罪條例規範，認為被告林睿彬、陳宥霖、陳碧霜、彭男均涉犯刑法背信未遂罪嫌，林另犯非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，全案於今天偵結起訴，並建請法院分別對被告林、陳宥霖、陳碧霜、彭等人分別量處2年6月、2年、1年6月及1年徒刑。

桃園地檢署指出，中科院為我國國防自主與軍事科技研發核心重鎮，研發成果關乎國家存亡與全民安全，檢方將持續站在執法第一線，與各執法機關密切合作，全力防範任何危害國家安全、竊取國家機密或關鍵技術的不法行為，守護國人賴以生存的自由民主家園。