隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南王姓補教業者5年前因隔壁建設公司新建案，致房屋發生傾斜、牆壁龜裂，經專業鑑定，提告求償修復費用、價值減損及2個月營業損失共200萬餘元，建設公司抗辯無法排除該年高達12次規模6以上地震所致，法院委託鑑定房屋傾斜原因與其興建房屋有因果關係，判賠199萬餘元。

王補教業者及律師主張，依台南市結構工程技師公會出具的鑑定報告書，所附修復費用鑑估表中修復工程所需費用為40萬4586元，並依不動產估價師事務所出具的不動產估價報告書所載，因傾斜所致汙名化價值減損為144萬3106元。

同時，修復工程期間，受有2個月營業損失合計為15萬4550元，向建商請求賠償金額合計為200萬2242元。

建商及律師主張，房屋傾斜原因多端，可能因房屋本身地基不穩、沉陷不均、荷重不均、使用不當、土壤液化、地下水抽取、地下水流動侵蝕等原因，也可能是因房屋本身設計不良或天然災害因素所致。

依原告所提於2021年12月拍攝房屋外觀照片，當時尚未有傾斜情形，且新建工程進度已至3樓頂板，直至2022年1月新建工程4樓頂板施工，均未曾反映房屋有受損情形。至於2023年3月所拍攝房屋外觀照片，雖可見些微傾斜情形，但距離新建工程完工，已1年有餘，是否為施工所致，顯有疑義。

同時，建商提出2020年10月間的Google街景照片比對，質疑原告所提鑑定報告的可信度，也無法排除因2022年所發生高達12次規模6以上地震所致。且從事補教事業者會以學生利益為重，在不影響學生學習情形下，通常會安排至其他處所或分校授課銜接，應無營業損失。

台南地院囑託結構技師公會鑑定結果，該房屋確有傾斜情事，正面兩側傾斜率分別為1/122、1/116，平均傾斜率為1/119。且依原告房屋建照領照日期為2019年6月、使照日期為2020年9月，而新建案建照領照日期為2021年5月，依時間點、兩間房屋為相鄰關係等判斷，房屋傾斜原因應與建商興建房屋相關。

同時，造成鑑定標的物傾斜或損害可能原因，依據鑑定標的物鄰近工區施工基地，研判為後續興建施工建物，於基礎開挖施工階段，導致鑑定標的物向其開挖面傾斜。

法官認為，原告請求營業損失、價值減損均屬有據外，修復費用再依折舊率換算，認定其必要費用為39萬6147元，合計為199萬3803元。

台南地院依補教業者請求營業損失、價值減損、修復費用換算，認建商應給付199萬3803元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院依補教業者請求營業損失、價值減損、修復費用換算，認建商應給付199萬3803元，可上訴。圖／本報資料照

