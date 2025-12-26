快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

后豐大橋女師命案…2人坐冤獄8年身心煎熬 刑事補償判賠2850萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

女教師陳琪瑄2002年墜落台中后豐大橋身亡，其男友王淇政、友人洪世緯被控殺人定讞入獄，2018年獲再審翻案今年終獲無罪確定；2人無端背負殺人汙名身心煎熬，洪也說母親生病他不能在身邊，直言「是一輩子痛苦」。台中高分院判處刑事補償2人一共2850萬5000元，可覆審。

王淇政被控2002年12月7日凌晨1時許，在洪世緯陪同下到后豐大橋南下車道，與女友陳琪瑄見面談判，陳、王發生爭吵，檢方控訴王、洪合力將陳女丟下橋致死，2009年各被依殺人罪判15年、12年6月定讞。

經檢察總長2次提非常上訴，2018年台中高分院再審、再更一審、再更二審均判2人無罪，最高法院今年5月駁回檢方上訴，王、洪無罪確定，自2002年案發起，纏訟23年才獲得清白。

王、洪聲請刑事補償，主張警方當年未能即時調取監視器、草率繪製現場圖、檢察官未能夜間履勘，法院二審未為證據調查，援引第一審判決，審判程序空洞，加上法醫提出「死者不想死」的個人推測意見，逾越法醫專業有違鑑定人公正，以上均有公務員行為不當之處。

洪男表示，他2009年8月6日入監，至201年8月2月1日假釋出監，失去自由超過8年，失去和妻子相處時光，又不能照顧白血命的孩子，母親也無法看到他無罪確定就離世，更無端背負殺人罪汙名，新聞報導讓他名譽受損，入獄也罹病。

洪也說，母親要他把官司平反，法院雖還他清白，但指指點點跟著他一輩子，母親生病時他不能在身邊，得上手銬、腳鐐到病榻前，直言「回想起來是一輩子的痛苦。」

王說，案發時他23歲，對於女友不幸逝世身受打擊，卻面臨殺人指控，人生精華時期失去自由近8年，至今年無罪確定時他已46歲，過程身心煎熬、無法盡孝，並認為「家人受的辛苦，比他受的苦還多。」

2的人辯護人也主張，司法23年訟累與檢察系統立場反覆，雖終獲無罪確定，但對2人巨大折磨，2人申請假釋時又面臨「要認罪換取自由，還是要堅持清白但持續遭監禁？」之掙扎，以上均應考量，主張損害以5000元折算1日，應補償1551萬元、1299萬5000元。

台中高分院查，本案承辦公務員難謂無不當之處，洪入獄時31歲，次子剛出生滿月，他獲釋已40歲，耗去人生最精華部分；王入獄時30歲，母親、手足多年頻繁接見，影響家庭生活，認定每日補償5000元適當，判准予刑事補償洪世緯1551萬元、王淇政1299萬5000元。

后豐大橋女師墜橋案，男友王淇政（右）、友人洪世緯（左）終獲無罪確定。圖／聯合報系資料照片
后豐大橋女師墜橋案，男友王淇政（右）、友人洪世緯（左）終獲無罪確定。圖／聯合報系資料照片

殺人 假釋

延伸閱讀

鄰居曬衣竿砸到車…他討53萬要精神賠償 法官判賠6千多元

「練就極致舌功」竹科女偷吃人夫 鑽研判決對付正宮遭判賠60萬

史上最貴一泡尿？海底撈小便事件 家長被判賠220萬

捲命案全面停工 黃明志吸毒案大翻轉！法院判無罪釋放

相關新聞

后豐大橋女師命案…2人坐冤獄8年身心煎熬 刑事補償判賠2850萬

女教師陳琪瑄2002年墜落台中后豐大橋身亡，其男友王淇政、友人洪世緯被控殺人定讞入獄，2018年獲再審翻案今年終獲無罪確...

彰化里長稱「她是個好女人」卻毆妻致死 法院再延押2個月

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天後仍傷重不治，里長事後還貼文製造「愛妻」假象，終被彰化地檢署依殺人...

董念台發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委 獲輕判理由曝光

再生受刑人服務中心社長董念台涉嫌發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委，台北地檢署偵辦，依恐嚇公眾等罪起訴，台北地方法院審理，董坦...

洗牙太痛毆打牙醫師 友人影射議員辦公室主任掛勾黑幫…誹謗罪起訴

周姓男子今年5月間因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，檢方查出，沈女與債務人有糾紛，當時沈女的蔡姓友人在牙醫診所接受媒體採訪...

影／校園割頸凶手最快4年假釋 民團主張更新少年前科塗銷制度

新北市楊姓國中生被郭姓少年持彈簧刀割頸，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，二審改判郭12年、林女11年...

影／校園割頸凶手最快4年假釋！群眾赴司法院上香 批律師霸凌被害家屬

新北市楊姓國中生被郭姓少年持彈簧刀割頸，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，台灣高等法院考量量刑基礎、處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。