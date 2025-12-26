后豐大橋女師命案…2人坐冤獄8年身心煎熬 刑事補償判賠2850萬

女教師陳琪瑄2002年墜落台中后豐大橋身亡，其男友王淇政、友人洪世緯被控殺人定讞入獄，2018年獲再審翻案今年終獲無罪確定；2人無端背負殺人汙名身心煎熬，洪也說母親生病他不能在身邊，直言「是一輩子痛苦」。台中高分院判處刑事補償2人一共2850萬5000元，可覆審。

王淇政被控2002年12月7日凌晨1時許，在洪世緯陪同下到后豐大橋南下車道，與女友陳琪瑄見面談判，陳、王發生爭吵，檢方控訴王、洪合力將陳女丟下橋致死，2009年各被依殺人罪判15年、12年6月定讞。

經檢察總長2次提非常上訴，2018年台中高分院再審、再更一審、再更二審均判2人無罪，最高法院今年5月駁回檢方上訴，王、洪無罪確定，自2002年案發起，纏訟23年才獲得清白。

王、洪聲請刑事補償，主張警方當年未能即時調取監視器、草率繪製現場圖、檢察官未能夜間履勘，法院二審未為證據調查，援引第一審判決，審判程序空洞，加上法醫提出「死者不想死」的個人推測意見，逾越法醫專業有違鑑定人公正，以上均有公務員行為不當之處。

洪男表示，他2009年8月6日入監，至201年8月2月1日假釋出監，失去自由超過8年，失去和妻子相處時光，又不能照顧白血命的孩子，母親也無法看到他無罪確定就離世，更無端背負殺人罪汙名，新聞報導讓他名譽受損，入獄也罹病。

洪也說，母親要他把官司平反，法院雖還他清白，但指指點點跟著他一輩子，母親生病時他不能在身邊，得上手銬、腳鐐到病榻前，直言「回想起來是一輩子的痛苦。」

王說，案發時他23歲，對於女友不幸逝世身受打擊，卻面臨殺人指控，人生精華時期失去自由近8年，至今年無罪確定時他已46歲，過程身心煎熬、無法盡孝，並認為「家人受的辛苦，比他受的苦還多。」

2的人辯護人也主張，司法23年訟累與檢察系統立場反覆，雖終獲無罪確定，但對2人巨大折磨，2人申請假釋時又面臨「要認罪換取自由，還是要堅持清白但持續遭監禁？」之掙扎，以上均應考量，主張損害以5000元折算1日，應補償1551萬元、1299萬5000元。