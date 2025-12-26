董念台發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委 獲輕判理由曝光
再生受刑人服務中心社長董念台涉嫌發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委，台北地檢署偵辦，依恐嚇公眾等罪起訴，台北地方法院審理，董坦承犯行，法官判董有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴
法官認為，董念台長期針砭時事，理應知道與不同立場的人，應以理性對話溝通方式，尋求彼此共識，卻捨此而不為，竟出言恫嚇，所為不該，應予究責，但念及董坦承犯行，輕判刑度，並給緩刑機會。。
檢察官指控，董念台因為對以集會遊行方式表達政治性言論的「青鳥」不滿，2024年7月17日上午發送載有「將成立黑鷹部隊以消滅青鳥為己任」、「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍」等語的訊息給多名立法委員。
此外，董念台當天中午接受媒體採訪時，表示「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」等。
警方7月19日約談董念台到案說明，董坦承犯行，檢方訊後諭令3萬元交保，檢察官要求董不得做出造成公眾惶恐、騷動行為，也不能煽惑他人犯罪，否則依規定聲押，檢方起訴時，建請法院對董量處適當之刑。
