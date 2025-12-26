快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

董念台發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委 獲輕判理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

再生受刑人服務中心社長董念台涉嫌發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委，台北地檢署偵辦，依恐嚇公眾等罪起訴，台北地方法院審理，董坦承犯行，法官判董有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴

法官認為，董念台長期針砭時事，理應知道與不同立場的人，應以理性對話溝通方式，尋求彼此共識，卻捨此而不為，竟出言恫嚇，所為不該，應予究責，但念及董坦承犯行，輕判刑度，並給緩刑機會。。

檢察官指控，董念台因為對以集會遊行方式表達政治性言論的「青鳥」不滿，2024年7月17日上午發送載有「將成立黑鷹部隊以消滅青鳥為己任」、「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍」等語的訊息給多名立法委員。

此外，董念台當天中午接受媒體採訪時，表示「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」等。

警方7月19日約談董念台到案說明，董坦承犯行，檢方訊後諭令3萬元交保，檢察官要求董不得做出造成公眾惶恐、騷動行為，也不能煽惑他人犯罪，否則依規定聲押，檢方起訴時，建請法院對董量處適當之刑。

再生受刑人服務中心社長董念台。圖／聯合報系資料照片
再生受刑人服務中心社長董念台。圖／聯合報系資料照片

董念台 青鳥

延伸閱讀

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

憲判可公投、老農年金加碼、新版立委助理費案 立院逕付二讀

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

批綠帶風向政治操作！國民黨籲約束黨公職及青鳥 停止冷血造謠

相關新聞

影／校園割頸凶手最快4年假釋！群眾赴司法院上香 批律師霸凌被害家屬

新北市楊姓國中生被郭姓少年持彈簧刀割頸，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，台灣高等法院考量量刑基礎、處...

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

桃客學生專車今年10月22日晚搭載高中生，因投幣起糾紛，黃姓學生下車回嗆「錢都不會數，這輩子就這樣」，劉姓司機暴怒棄車追...

扯鈴教練共諜案…洩蔡英文出訪專機行程、空軍內網資料 求刑15年

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，台北地檢署再查出，魯與前空軍中士林楚崡，涉吸收中華航空航機簽派員葛倉豪、空軍中士陳旻琪，...

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

退休補教業者周約瑟被控聯手陳姓妻子，密集向14家保險公司投保傷害或健康險，藉由找中醫把脈取得自費水藥收據，再以「副本理賠...

董念台發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委 獲輕判理由曝光

再生受刑人服務中心社長董念台涉嫌發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委，台北地檢署偵辦，依恐嚇公眾等罪起訴，台北地方法院審理，董坦...

彰化里長稱「她是個好女人」卻毆妻致死 法院再延押2個月

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天後仍傷重不治，里長事後還貼文製造「愛妻」假象，終被彰化地檢署依殺人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。