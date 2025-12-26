彰化里長稱「她是個好女人」卻毆妻致死 法院再延押2個月

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天後仍傷重不治，里長事後還貼文製造「愛妻」假象，終被彰化地檢署依殺人罪起訴，由於吳男羈押期限將至，彰化地方法院認為吳男仍有湮滅證據、逃亡之虞，裁定再延押2個月，吳男確定也無法返家過年了。

吳姓里長妻子去年12月20日在社區廚房倒下被送醫，搶救42天後，在大年初二傷重不治，但里長卻對外聲稱，當天他是到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒，他才趕回去，又稱妻子是頭有腫瘤昏倒，後來仍不治，企圖製造不在場假象。

不過後來里長妻的親人出面控訴指出，根據監視錄影畫面，根本是里長一走進社區廚房後，就朝妻子的頭一直打，打到他累了才停手，里長看到妻子倒坐在椅子上時，還踹她一腳。

里長卻在妻子住院時Po文製造愛妻形象，說妻子真的對他很好，他也很珍惜她，還深情款款的說，「真的很想她，她是個好女人」。

出事後，社區廚房附近監視錄影器都被打壞，里長還私下恐嚇志工說，若講出來會讓他們全家大小都不得安寧，幸好後來在社區服務車內找到監視器主機，將里長施暴過程錄得一清二楚。