彰化里長稱「她是個好女人」卻毆妻致死 法院再延押2個月
彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天後仍傷重不治，里長事後還貼文製造「愛妻」假象，終被彰化地檢署依殺人罪起訴，由於吳男羈押期限將至，彰化地方法院認為吳男仍有湮滅證據、逃亡之虞，裁定再延押2個月，吳男確定也無法返家過年了。
吳姓里長妻子去年12月20日在社區廚房倒下被送醫，搶救42天後，在大年初二傷重不治，但里長卻對外聲稱，當天他是到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒，他才趕回去，又稱妻子是頭有腫瘤昏倒，後來仍不治，企圖製造不在場假象。
不過後來里長妻的親人出面控訴指出，根據監視錄影畫面，根本是里長一走進社區廚房後，就朝妻子的頭一直打，打到他累了才停手，里長看到妻子倒坐在椅子上時，還踹她一腳。
里長卻在妻子住院時Po文製造愛妻形象，說妻子真的對他很好，他也很珍惜她，還深情款款的說，「真的很想她，她是個好女人」。
出事後，社區廚房附近監視錄影器都被打壞，里長還私下恐嚇志工說，若講出來會讓他們全家大小都不得安寧，幸好後來在社區服務車內找到監視器主機，將里長施暴過程錄得一清二楚。
在押的吳男曾於10月間聲請交保，但遭法院駁回，由於羈押期限又將至，彰化地方法院法官近日再度審訊吳男後，認為因吳男所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且吳男否認部分客觀事實，並爭執其主觀犯意，且曾試圖推責，向警謊稱案情、隱匿現場監視錄影之舉，現場目擊證人並曾有害怕不敢說出事實等各情事，法官認為吳男仍有湮滅證據、勾串證人之虞，加以重罪常伴隨有逃亡高度可能，因此裁定自1月4日起再延長羈押2個月，此案將由國民法官參與，進行國審。
