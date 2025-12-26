快訊

洗牙太痛毆打牙醫師 友人影射議員辦公室主任掛勾黑幫…誹謗罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓男子今年5月間因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，檢方查出，沈女與債務人有糾紛，當時沈女的蔡姓友人在牙醫診所接受媒體採訪稱時，涉影射台北市議員許淑華辦公室黃姓主任，找竹聯幫靜安會喬事。台北地檢署今偵結，依誹謗罪嫌起訴蔡女。

檢方追查，地球村美語負責人陳中義以土地擔保向沈女借款3千萬，後續透過竹聯幫靜安會夏尉瀧出面恐嚇、教唆小弟毆打沈女，日前依詐欺、組織等罪嫌起訴陳、夏等6人。

起訴指出，蔡女明知許淑華辦公室黃姓主任與沈女、陳中義債務糾紛衍生的牙醫診所暴力事件無涉，卻在今年5月19日在牙醫診所接受媒體採訪時對記者稱「借了三千萬我們也都匯款給他也公證了，他拿了權狀不給我們設定也不還錢，然後就找了許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安會來處理這件事情。」

檢方認為，蔡女所言涉指摘黃與幫派掛勾，進而利用職務之便請有幫派背景的討債集團處理債務糾紛，足以貶損黃的人格及社會評價，全案今偵結，依誹謗罪嫌起訴蔡女。

台北地檢署。(本報資料照片)
