影／校園割頸凶手最快4年假釋 民團主張更新少年前科塗銷制度
新北市楊姓國中生被郭姓少年持彈簧刀割頸，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，二審改判郭12年、林女11年徒刑。二審刑度雖加重，卻與被害家屬預期有落差，「孩想陪你長大聯盟」上午前往司法院陳情，聯盟總召集人徐妮妮在司法院前上香、邀集認同主張的民眾簽名支持，主張更新少年前科塗銷制度，並要求司法院說明設立北部少年及家事法院的進度，司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜出面，代表司法院接受陳情，並表示對各界的意見都非常重視，將繼續討論並研議。
依少年事件處理法規定，判有期徒刑的少年有悛悔實據者，服刑逾三分之一後得予假釋，郭姓少年最快服刑滿4年、林女服刑逾3年就可聲請假釋，假釋期間應付保護管束。
