影／校園割頸凶手最快4年假釋！群眾赴司法院上香 批律師霸凌被害家屬

新北市楊姓國中生被郭姓少年持彈簧刀割頸，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，台灣高等法院考量量刑基礎、處遇因子變更，23日改判郭12年、林女11年徒刑。二審刑度變重，但仍與被害家屬預期有落差，「孩想陪你長大聯盟」今至司法院陳情，主張更新少年前科塗銷制度，並要求司法院說明設立北部少年及家事法院的進度。

聯盟總召集人徐妮妮今提出5項訴求，包括要求司法院向楊姓國中生的父母道歉，認為法院不該成為二次創傷的地方；前科塗銷制度更新；受害者也是人，個資也要被保護；強化家庭照顧功能，設置IEP；解決各單位人力不足的問題。司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜代表司法院接受陳情，並表示對各界的意見都非常重視，將繼續討論並研議。

徐妮妮說，二審法官用心審判，在最後一刻調出郭與林女在少觀所的表現、身心衡鑑，提高了兩人的刑度，但一審法官卻詢問家屬「願意接受郭姓凶手好好孝順你嗎？」，因少年案件不公開審理，反造成受害者家屬飽受司法、凶手律師羞辱、霸凌、折磨。

徐妮妮說，民事判決書隱匿了郭與林女和法定代理人的資訊，卻將被害人的個資完整揭露，而郭的律師林月雪要求死者家屬「不得再受訪並提到案情內容」、「調閱死者父母資產清冊，以降低賠償金額」，更要法院調查死者身障胞姊的資產。徐妮妮今在司法院前設案上香，哀悼死去的司法。

本案源於林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊質疑「妳又不是我們班的」，要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏的彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊當場失去呼吸心跳，送醫不治。

楊父在二審宣判後發表不自殺聲明，批評「假釋一下可能很快就出來了」，質疑少年事件處理法都在保護壞人，被害者通通沒有被保護到，他一直要求法官加重，「我可能是第一個被他殺的」，指郭案發當天在警察局還恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，如今「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。

依少年事件處理法規定，判有期徒刑的少年有悛悔實據者，服刑逾三分之一後得予假釋，郭姓少年最快服刑滿4年、林女服刑逾3年就可聲請假釋，假釋期間應付保護管束。