遭嗆「錢都不會數」...桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃客學生專車今年10月22日晚搭載高中生，因投幣起糾紛，黃姓學生下車回嗆「錢都不會數，這輩子就這樣」，劉姓司機暴怒棄車追打釀黃生鼻骨骨折遭訴，桃園地院今早調解，雙方達成協議撤回告訴並完成賠償，考量隱私與社會影響，雙方調解內容保密不公開。

桃園地院今天上午9時30分排定劉姓司機、桃園客運公司和黃生雙親調解，進入刑事調解室協議，過程歷時僅10分鐘，隨即由法官黃弘宇開庭，就調解內容與結果進行審理程序。

法官首先確認被告身分與法律權利，並說明雙方已達成共識，同時於調解時，雙方合意的調解金額也當場給付點交，希望透過法律程序正式結案，黃生的張姓告訴代理人當庭表示，希望雙方對和解的內容細節負有保密義務，避免對外宣傳或評論。

由於雙方對此案達成調解並有共識，為了避免案件爭議擴大及保護雙方隱私，被告劉姓司機也同意黃生一方的意見，均向法官提出「協議內容保密」的要求，希望調解條件與相關內容不對外公開，讓此案落幕、雙方生活能回歸平靜。

法官對此表示尊重，並指出雖然法律原則上為公開審理，但為了維護雙方當事人的名譽與程序公正性，法官當庭行使職權決定這段調解程序採取不公開審理的方式進行，同時要求在場旁聽民眾離席，以便記錄並核對正式的調解筆錄。

為了維護程序公正與關係人的名譽，法官當庭行使職權決定這段調解程序不公開，同時要求在場旁聽的民眾離開法庭，為了維護當事人的名譽與程序公正性，法官決定採取不公開審理的方式調解。

隨後，法官助理請旁聽民眾離席，以便記錄並核對正式的調解筆錄，整個庭訊歷時20分鐘結束；由於傷害罪屬於告訴乃論，雙方既然已經調解完成，黃生將撤回傷害告訴，法院近日對此案將作出「本件公訴不受理」判決。

桃園客運暴打學生的劉姓前司機，今和桃客公司代表一起與黃姓學生雙親調解，雙方達成合意並當場付清賠償金，黃生告訴代理人表示將撤告，法院近期將做出「本件公訴不受理」判決。記者陳恩惠／攝影
桃園客運暴打學生的劉姓前司機，今和桃客公司代表一起與黃姓學生雙親調解，雙方達成合意並當場付清賠償金，黃生告訴代理人表示將撤告，法院近期將做出「本件公訴不受理」判決。記者陳恩惠／攝影

