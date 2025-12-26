台中破獲「假停車場」非法營建廢棄物產業鏈！ 洗白手法曝

台中檢警環淨土專案GPS奏功，聯手查獲以周姓業者為首集團承租沙鹿區偏僻土地，假借停車場用途，涉嫌非法收受處理營建廢棄物，並以虛構產源手法，將廢棄物送合法機構最終去化，共有逾20家業者涉案，台中地檢署偵查終結，全案依違反廢清法起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下破紀錄案件規模。

台中市環保局說明，此案為地檢署去年接獲民眾舉報，由檢察官劉志文指揮，保七總隊第三大隊中區中隊、中區環境管理中心、台中市環保局、清水警分局及台中市調查處共同調查。

專案小組運用雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，並結合環域分析，勾稽資料比對，溯源查出有合法廢棄物清除機構及多家土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，且不實申報廢棄物清理流向。

環保局說明，該集團承租沙鹿區偏僻土地，謊稱停車場用途，違法收受清除機構清運營建廢棄物，也開放多家土木包工及裝潢修繕業者自行載運廢棄物進場，場內堆置數千立方公尺廢棄物，非法獲利逾千萬元。

專案小組透過科技偵查，即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，並以環域分析勾稽比對，專案小組見時機成熟，去年8月22日兵分24路發動大規模搜索，成功揪出上百名涉案人員。

專案小組查出，多家合法廢棄物清除機構不實申報流向，將承攬的廢棄物送交周姓業者處理。周姓業者為處理場址內分類後衍生的廢棄物，竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法，將廢棄物申報送至合法再利用機構最終去化，企圖掩飾非法行為。