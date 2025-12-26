快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中檢警環淨土專案GPS奏功，聯手查獲以周姓業者為首集團承租沙鹿區偏僻土地，假借停車場用途，涉嫌非法收受處理營建廢棄物，並以虛構產源手法，將廢棄物送合法機構最終去化，共有逾20家業者涉案，台中地檢署偵查終結，全案依違反廢清法起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下破紀錄案件規模。

台中市環保局說明，此案為地檢署去年接獲民眾舉報，由檢察官劉志文指揮，保七總隊第三大隊中區中隊、中區環境管理中心、台中市環保局、清水警分局及台中市調查處共同調查。

專案小組運用雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，並結合環域分析，勾稽資料比對，溯源查出有合法廢棄物清除機構及多家土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，且不實申報廢棄物清理流向。

環保局說明，該集團承租沙鹿區偏僻土地，謊稱停車場用途，違法收受清除機構清運營建廢棄物，也開放多家土木包工及裝潢修繕業者自行載運廢棄物進場，場內堆置數千立方公尺廢棄物，非法獲利逾千萬元。

專案小組透過科技偵查，即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，並以環域分析勾稽比對，專案小組見時機成熟，去年8月22日兵分24路發動大規模搜索，成功揪出上百名涉案人員。

專案小組查出，多家合法廢棄物清除機構不實申報流向，將承攬的廢棄物送交周姓業者處理。周姓業者為處理場址內分類後衍生的廢棄物，竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法，將廢棄物申報送至合法再利用機構最終去化，企圖掩飾非法行為。

環保局長吳盛忠說，檢警環等機關展現打擊環保犯罪的決心，呼籲營建業者應將廢棄物交由合法機構清理，清除機構亦須如實申報清理流向，否則一旦違反廢清法，除行政責任，還要面臨最高5年徒刑，並得併科1500萬元以下罰金；民眾若發現重大環境汙染，請立即撥打環保局報案專線04-23280380，或免付費專線0800-066666通報。

台中市沙鹿區犁份東段廢棄物堆置場址現場空拍廢木材堆置區畫面。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區犁份東段廢棄物堆置場址現場空拍廢木材堆置區畫面。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區犁份東段廢棄物堆置場址現場空拍廢木材堆置區畫面。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區犁份東段廢棄物堆置場址現場空拍廢木材堆置區畫面。圖／台中市政府提供

廢棄物 環保局長 台中市

相關新聞

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

退休補教業者周約瑟被控聯手陳姓妻子，密集向14家保險公司投保傷害或健康險，藉由找中醫把脈取得自費水藥收據，再以「副本理賠...

撞死工程師不到一個月…叼菸哥遭活活燒死 殘忍女友判關14年定讞

台中市女子謝馨儀去年撞見李姓男友和一名女性友人同行，懷疑李感情不忠而發生口角，她朝李潑灑汽油後，當著李母的面以打火機點火...

小英男孩鄭亦麟涉貪…601萬來源交代不清 北檢分他案追查

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元，並向台電...

遭嗆「錢都不會數」...桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

桃客學生專車今年10月22日晚搭載高中生，因投幣起糾紛，黃姓學生下車回嗆「錢都不會數，這輩子就這樣」，劉姓司機暴怒棄車追...

扯鈴教練共諜案...洩蔡英文出訪專機行程、空軍內網資料 求刑15年

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，台北地檢署再查出，魯與前空軍中士林楚崡，涉吸收中華航空航機簽派員葛倉豪、空軍中士陳旻琪，...

台中破獲「假停車場」非法營建廢棄物產業鏈！ 洗白手法曝

台中檢警環淨土專案GPS奏功，聯手查獲以周姓業者為首集團承租沙鹿區偏僻土地，假借停車場用途，涉嫌非法收受處理營建廢棄物，...

