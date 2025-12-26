【重磅快評】小英男孩成綠能貪汙犯 蔡英文續推光電2.0？

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉嫌收賄198萬元施壓台電給予業者高額饋電容量，還有601萬財產來源不明，台北地檢署今天起訴鄭亦麟、具體求刑14年；檢方懷疑鄭亦麟另涉綠能貪汙案，分案偵辦。前總統蔡英文日前才貼文，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，彷彿一語成讖。

鄭亦麟的英系光環受矚目，2016年被時任行政院長林全提拔出任行政院能源及減碳辦公室主任；2018年經濟部成立綠推中心，28歲的鄭亦麟出任副執行長，負責推動離岸風電政策。鄭亦麟2019年擔任台船環海董事，仕途順風順水，2025年再轉任台灣智慧電能公司總經理，因涉貪收賄被羈押而遭解職。

蔡政府主政期間，當紅的小英男孩一度呼風喚雨，但不少人也迅速跌落神壇。蔡英文12月7日才在臉書貼文，「不分藍綠應強力肅貪，積極處理涉貪弊案」，鄭亦麟等人的羈押期限到12月26日，北檢今偵結本案，某種程度也呼應蔡英文的喊話。

蔡英文當時貼文也表示，涉貪個案讓光電發展遇上亂流，但不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳。她主張，光電政策修正需邁向2.0再進化，重新贏回社會信任，才能為台灣下階段經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

蔡英文主政期間力推非核家園，並開啟光電綠能的濫觴，但綠能發展不僅不穩健、甚至「不乾淨」。南二都快要從「魚米之鄉」變成「光電之鄉」，看似陽光明媚卻弊案叢生，儘管賴清德總統曾公開訓斥，「民進黨在台南卡稱有幾根毛大家都知道，哪有什麼條件說黑金？」各種光怪陸離現象仍層出不窮，台南市經發局前局長陳凱凌等人護航業者不法發電收入高達數十億元、涉嫌光電弊案的台鹽綠能前董事長陳啓昱日前第四度延押，相關誇張弊案讓台南府城被戲稱「現代高譚市」，顯示問題恐非單一個案，而是結構性風險。

光電綠能已高度黑化，非核家園政策也面臨轉彎，賴政府近期力推國防軍工產業，一時之間，南二都又彷彿斜槓成「軍火之鄉」，室內裝修公司「福麥國際」拿下近6億元彈藥案後，販售運動鞋的「大石國際」搖身變成軍火大亨，都讓民眾有「小吃店賣快篩劑」、「超思巴西蛋」的既視感。

軍火利益不輸光電，國民黨桃園市議員詹江村直言，軍火生意一筆交易就可能吃好幾代，他質疑民進黨台南地方派系是否與這些業者關係密切，是否成為彼此的「樁腳」或「好朋友」，相關疑點值得徹查。

2020年爆發SOGO立委集體貪瀆案，當時的蔡總統曾告誡黨公職，「升官發財請走他路」，許多人或許聽進這句話，果然跟著國家隊發大財。如今鄭亦麟遭檢調起訴，從光電到軍火，相關弊案仍未完全釐清之際，民進黨是否續推「光電2.0」，能否真正回應社會對清廉治理的期待，蔡英文和賴政府真的要好好再想想。