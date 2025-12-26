沙鹿租地倒3萬立方米廢棄物 「非法清運鏈」賺2000萬、171人涉案

台中隆福、得豐環保公司風姓負責人，在沙鹿區以停車場名義承租土地，實則違法供清運業者亂倒垃圾，堆積逾過3萬立方米營建混合物、100萬公斤廢木材，不法所得2311萬元，檢方更驚覺幕後非法清運鏈龐大，連帶查出171人涉案，偵結依廢棄物清理法起訴104人、67人緩起訴。

檢警查出，風男在沙鹿區以停車場名義承租土地，實則違法供清運業者亂倒垃圾，堆積逾過3萬立方米營建混合物、100萬公斤廢木材，不法所得2311萬元。圖／檢方提供

台中地檢表示，全案由主任檢察官吳錦龍規畫淨土專案分析、統合情資，檢察官劉志文指揮保七警方等單位偵辦，2024年8月22日持搜索票，兵分多路搜索24處，將隆福環保公司的周姓負責人向法院聲押獲准。

檢方再從查獲的營運日報表分析，發現整體集團龐大，還是具組織性、計畫性的完整廢棄物非法清理鏈，甚至以合法掩護非法模式串連，去年10月至今年2月間，持續再5波搜索，查獲上百人。

檢方說，周男同時身兼得豐環保公司負責人，該公司原領有乙級廢棄物清除許可證，但因非法設置廢棄物貯存場或轉運站，2022年已被台中市環保局廢止許可，而周男則和楊姓母親、林姓表弟等，共組非法廢棄物清除、處理集團。

檢方查，周等租用沙鹿區土地，對外佯稱停車場實則提供違法清運業者倒廢木材、營建混合物及垃圾，按重量、體積收取高額處理費（每公斤4元至6元，或每立方米1500元至2500 元），2024年1月至8月間，該場收超過3萬立方米營建混合物、100萬公斤廢木材，不法所得2311萬元。

此外，周等為再利用隆福公司名下領有許可證的管制車輛，將場內經簡易分類的廢棄物，轉運到另2家合法環保公司，周並指示林姓表弟在環境部申報系統中，謊報廢棄物由隆福公司車輛直接從各工地載運進場，試圖以「合法車輛」、「不實數據」掩蓋非法設置轉運站。

而多環保家業者為了節省成本或貪圖便利，也將廢棄物違法載到該場傾倒，經統計其中有11家環保業者領有乙級許可證、10家領有丙級許可，卻仍違規清運，其餘則是根本沒有許可證的非法業者。