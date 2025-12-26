快訊

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

退休補教業者周約瑟被控聯手陳姓妻子，密集向14家保險公司投保傷害或健康險，藉由找中醫把脈取得自費水藥收據，再以「副本理賠」手法詐領商業保險，總計12年詐取2800萬元理賠金，周男並將其中2300萬元用來購買黃金條，台北地檢署今依加重詐欺等罪嫌起訴周男；周妻認罪獲緩起訴。

至於配合周約瑟開立不實收據的6名中醫師，因偵查中認罪且未獲取利益，亦無詐領健保，均獲緩起訴處分。另外，檢方已查扣周約瑟的金鑽條塊260條，以及2棟位於花蓮的別墅，犯罪所得全數追回。

全案緣起於兆豐險險前年發現周約瑟理賠案有異常，常因「跌倒小瘀青」就申請保險給付，因而在「金融法制暨犯罪防制中心」會議上提出意見，該中心要求業界清查彙整後，發現有14家保險公司受害，隨即將資料移送刑事局與松山分局，報請北檢檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

據調查，周約瑟（55歲）與曾擔任保險業務員的陳姓妻子（58歲），從2010至2023年間，密集幫自己或小孩投保意外險或健康險，兩人隨後以「浴室跌倒」、「被物體或人意外外撞擊」各種理由，找長安中醫等診所把脈看診，自述有手腿挫傷等情事。

調查指出，周約瑟利用中醫很難拒絕外觀上沒有明顯外傷的病人，強凹中醫師配合看診，並假藉購買自費水藥名義，實則購買高單價燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠等高檔中藥材，待累積單一事故理賠上限後，再由中醫師開立診斷證明書及不實自費明細，向保險公司申請理賠，事後再與中醫師拆帳，提升診所業績。

檢警追查，周約瑟夫妻同一「挫傷」事故可看診高達132次、女兒在學校操場追跑同學跌倒也可看診77次，明顯有詐欺犯意。專案小組經長期偵蒐，總計發動2次搜索，拘提周氏夫妻到案，並於花蓮住家查扣黃金260條、高檔中藥材等證物。

退休補教業者周約瑟詐領商業保險2800萬，檢警搜索查扣金鑽條塊260條。圖／刑事局提供
退休補教業者周約瑟詐領商業保險2800萬，檢警搜索查扣金鑽條塊260條。圖／刑事局提供

