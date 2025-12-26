高雄大寮工廠無視停工令偷排廢水 負責人遭判刑3個月

高雄市大寮區一家冷凍水產加工工廠「勝裕福公司」，因沒有領有廢水排放許可證而遭到高雄市環保局勒令停工，沒想到工廠不但未收斂，甚至無視禁令持續排放超標廢水，高雄地院因此依違反水汙染防治法，判負責人陳姓男子3個月有期徒刑。

判決書指出，勝裕福公司負責人陳姓男子明知工廠並無相關排放許可文件，早在2023年4月間就因排放廢水不符標準，遭高雄市環保局重罰125萬餘元，並且勒令產出廢水製程全部停工，但陳男卻無視停工令，繼續偷偷加工水產品並持續偷排廢水。

高雄市環保局接連在2023年6月及2024年5月再度前往稽查，發現工廠仍持續作業並排放汙水，更從現場採樣到的汙水中檢測到，工廠排放出的汙水比標準限值還要超標10倍，對環境存在嚴重危害。

環保局第3次前往查緝時，勝裕福公司的員工發現環保局人員又找上門，隨即關閉作業區鐵門並緊急移除蛇管、灌入清水稀釋廢水試圖滅證，企圖規避稽查人員取樣，直到警方到場協助後才揭發全案。

高雄地檢署原以情節較輕的「不遵行停止作為命令罪」聲請簡易判決處刑，但高雄地院法官審理後認為，勝裕福公司先前已收到正式的停工處分函文，陳男身為負責人卻明知故犯，其行為已構成刑責較重的「不遵行停工命令罪」，且依同法規定應加重其刑。