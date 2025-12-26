聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大寮工廠無視停工令偷排廢水 負責人遭判刑3個月
高雄市大寮區一家冷凍水產加工工廠「勝裕福公司」，因沒有領有廢水排放許可證而遭到高雄市環保局勒令停工，沒想到工廠不但未收斂，甚至無視禁令持續排放超標廢水，高雄地院因此依違反水汙染防治法，判負責人陳姓男子3個月有期徒刑。
判決書指出，勝裕福公司負責人陳姓男子明知工廠並無相關排放許可文件，早在2023年4月間就因排放廢水不符標準，遭高雄市環保局重罰125萬餘元，並且勒令產出廢水製程全部停工，但陳男卻無視停工令，繼續偷偷加工水產品並持續偷排廢水。
高雄市環保局接連在2023年6月及2024年5月再度前往稽查，發現工廠仍持續作業並排放汙水，更從現場採樣到的汙水中檢測到，工廠排放出的汙水比標準限值還要超標10倍，對環境存在嚴重危害。
環保局第3次前往查緝時，勝裕福公司的員工發現環保局人員又找上門，隨即關閉作業區鐵門並緊急移除蛇管、灌入清水稀釋廢水試圖滅證，企圖規避稽查人員取樣，直到警方到場協助後才揭發全案。
高雄地檢署原以情節較輕的「不遵行停止作為命令罪」聲請簡易判決處刑，但高雄地院法官審理後認為，勝裕福公司先前已收到正式的停工處分函文，陳男身為負責人卻明知故犯，其行為已構成刑責較重的「不遵行停工命令罪」，且依同法規定應加重其刑。
法官指出，陳姓男子作為勝裕福公司負責人，無視國家管制水汙染的公權力，行為對公眾環境產生的破壞隱憂難以估計，因此最終依違反水汙染防治法不遵行停工命令罪，判處有期徒刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言