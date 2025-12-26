小英男孩鄭亦麟涉貪…601萬來源交代不清 北檢分他案追查

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元，並向台電謊稱東煒申請案是「國家重大政策」關說喬用電。台北地檢署查出鄭4年內薪資收入559萬餘元，又「存現」727萬餘元，扣除申報的年度所得，不明財產增加「601萬4961元」，北檢已另分案偵辦，調查是否涉其他不法。

檢方調查，綽號「Luke」鄭亦麟2022年7月間，涉多次和陳健盛、陳冠滔父子見面商議賄賂交付方式，達成用東煒公司虛偽顧問費支付賄款。陳指示兒子2022年10月製作東煒公司開發顧問費220萬元請款單，減去22萬元所得稅扣繳之淨額，匯款至鄭胞弟鄭兆麟名下帳戶。陳指示會計今年7月間將198萬元拆分4筆記入東煒公司工程案項。

檢方直指，此案發生時，台電在松湖地區調配電力已為蹇難，鄭竟利用職務對台電的實質影響力，操控台電公司人員如線偶，視台電如私產，排除同時期該地區其他業者的用電申請，鄭涉嫌請託關說台電時任副總經理蕭勝任（背信罪嫌不起訴）主持台電公司供電會議准予核供潭美C/S新設用電案，而排斥同地區其他業者的申請用電。

檢方查出，陳姓父子2021年2月以東煒公司名義向台電申請「潭美 C/S新設用電案」總申請用電36MW，鄭亦麟答應陳姓父子後，向蕭「謊稱」此申請案是「國家重大政策」詢問松湖區尚可輸配電力的餘額為何？待蕭回報尚可調度8MW輸配電力後，鄭即轉知陳冠滔。

鄭涉使蕭指派台電員工到東煒公司，建議改為申請32MW用電，東煒更改後，第一期8MW用電僅需台電公司161KV汐止民權二回線擴線完成即予核供，第二期24MW用電若東煒公司同意裝設遙控卸載裝置即同意核供。檢方認為，此案核供條件均優於台電公司對同地區之前或同時期申請用電業者，東煒公司申請案盡占台電當時在松湖地區可輸配電力，實質排斥其他業者的申請用電。

檢方查出，2022年間東煒建設計劃在台北市內湖區興建「安康數據中心」陳姓父子為取得更多用電量以獲取更多利潤，再度請求鄭亦麟違背職務在2022年5月24日向台電公司人員請託、關說，促使台電同字增加核供10MW，鄭詢問台電後得知可行後，東煒同年6月1日遞件申請42MW用電計畫，台電北北區營業處，同年月21日同意東煒增加核供10MW，與鄭事先掌握的消息一致。

檢方今年8月25日搜索此案，沒想到鄭的胞弟鄭兆麟早就出境，8月26日鄭羈押獲准，胞弟約1個月後回台到案。檢方查出，鄭的父母鄭伍廷、李佳珍因擔心鄭的胞弟鄭兆麟若無顧問合約，恐被追查，2022年10月28日鄭伍廷提出「不然不要了、不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」

當時李佳珍涉「獻計」由鄭要求東煒公司和鄭兆麟簽虛假顧問合約，鄭則在同年12月20日前向陳冠滔表示要返還198萬元。陳冠滔請示父親陳健盛後，當時因增加10MW用電案尚未獲准，行賄還有實益，指示陳冠滔轉知「不用返還」並配合簽聘任顧問契約，李佳珍從2023年1月26日至3月28日，分23筆從ATM領取198萬，讓鄭兆麟向稅捐機關申報為收入。鄭父母、胞弟3人否認犯罪，涉洗錢罪建請判處2年徒刑。

關於鄭亦麟財產來源不明，檢方查出，鄭2021年1月至2024年11月間，有人力資源顧問公司新竹分公司收取薪資收入553萬8140元。2021年3月至2023年11月間，鄭涉「存現」727萬6540元至三個金融帳戶，分別為559萬2000元、35萬4540元、133萬元，財產計1281萬4680元。鄭申報年度所得合計679萬9719元，不明財產增加「601萬4961元」，財產增加與收入顯不相當，且無法提出合理說明，是否涉有其他不法，另分他案偵辦。

鄭偵查中稱承認收賄，但辯稱198萬與其介入安康數據中心的用電申請無涉。檢方痛批「空有認罪之名，毫無自白之實」根本就是否認犯罪，犯後態度不佳無悔意，建請違背職務收受賄賂罪嫌處12年徒刑，與財產來源不明罪及洗錢罪合併應執行14年徒刑。