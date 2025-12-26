快訊

哥占弟土地建神壇未獲同意 需拆屋還地賠53萬租金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹蘇男不滿哥哥長期占用土地搭建鐵皮屋供奉神壇，提告請求拆屋還地並追討租金。新竹地院審理後，認定哥哥無合法權源占用土地，判須拆除地上物、返還土地，並賠償占用期間相當於租金的不當得利共53萬餘元，另須按月給付占用補償金。

蘇男主張，自己單獨持有新竹縣竹北市某筆土地，並與哥哥共同持有另一筆土地各二分之一，哥哥未經同意，擅自在2筆土地上搭建鐵皮鋼架、鋼架屋及水泥地，長期作為使用空間，占用面積合計逾160平方公尺，已妨害其所有權行使，請求拆除並返還土地，同時追討自2023年9月12日起的不當得利。

蘇男哥哥則辯稱，該筆土地是他與爸爸共同出資購買，早年借名登記在已故姊姊名下，後續繼承登記出現錯誤。他並主張，生前曾獲父親口頭同意，可在土地上搭建鐵皮屋供奉神壇使用20年，並非無權占用，也未構成不當得利。

法官比對土地異動資料，認定2筆土地的買賣與繼承登記過程，與蘇男哥哥所稱借名登記不符，且蘇男哥哥也未能提出出資或借名登記的具體證據。至於所稱獲得土地使用同意，相關同意書未經原所有權人簽名，證人亦未證實曾有口頭同意，均難採信。

法官認為，蘇男哥哥無權占用土地，蘇男得依法請求拆屋還地，最終判決蘇男哥哥需拆除占用土地上的鐵皮鋼架等地上物，並賠償蘇男2023年9月12日至2025年10月15日相當於租金的不當得利53萬1130元，並自2025年10月16日起，在返還土地前，每月需再給付2萬1236元。

新竹蘇男不滿哥哥長期占用土地搭建鐵皮屋供奉神壇，提告請求拆屋還地並追討租金。示意圖／報系資料照
不當得利 新竹

