快訊

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

公車讓乘客下車後擦撞違停車 過失責任各半…判修車費對半分

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆客運邱姓司機讓乘客下車後，起步再開時，在基隆市忠一路、孝二路口擦撞一輛違停路邊一輛汽車，公車受損向汽車車主黃男提告求償。法官認為公車駕駛未保持安全間隔、汽車車主違規停車，致發生擦撞，各自應負擔過失責任50%，判決黃姓車主要賠償基隆客運一半共3940元修車費。

基隆地院判決書指出，基隆客運主張，邱姓司機2023年6月29日晚間7時37分許，駕駛公車行經基隆市仁愛區忠一路、孝二路口時，因黃男將汽車停在畫設有禁止臨時停車處違規停車，因碰撞致公車受損，求償車輛修復費用1萬4000元。

黃姓車主則表示，公車在不得讓乘客上下車的地方讓乘客下車，後來要行駛時撞到他的車輛左前方，認修車費用應由基隆客運自行負擔。

法官審理時，依基隆市警察局道路交通事故聯單、車輛受損照片、維修計費單、車輛行車記錄器影像等釐清責任歸屬。法官指出，事故發生時，黃男在設有禁止臨時停車處違規停車，黃男的過失行為與交通事故有相當因果關係，應負損害侵權行為的賠償責任；邱姓司機停車讓乘客下車，起駛後車輛右後方擦撞汽車左前方，明顯有未保持安全間隔的過失。

法官審酌雙方應注意法規、現場情形、過失程度等，認為基隆客運及黃姓車主各負擔50%的過失責任，求償金額要再算折舊等因素以7880元為宜，乘以50％等於3940元。

汽車違停公車讓乘客下車後擦撞，過失責任各半汽車要賠一半修車費。本報資料照片
汽車違停公車讓乘客下車後擦撞，過失責任各半汽車要賠一半修車費。本報資料照片

基隆 公車駕駛

延伸閱讀

基隆亂丟垃圾 115年元旦起開罰至少4800元

越籍男騎車載孕妻幼兒猛撞違停車 妻兒噴飛開放性骨折急送醫

影／沒撞到卻摔車！台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

台南市18名交通助理員預算保住了 並排等重大違停「開單」未有共識

相關新聞

哥占弟土地建神壇未獲同意 需拆屋還地賠53萬租金

新竹蘇男不滿哥哥長期占用土地搭建鐵皮屋供奉神壇，提告請求拆屋還地並追討租金。新竹地院審理後，認定哥哥無合法權源占用土地，...

公車讓乘客下車後擦撞違停車 過失責任各半…判修車費對半分

基隆客運邱姓司機讓乘客下車後，起步再開時，在基隆市忠一路、孝二路口擦撞一輛違停路邊一輛汽車，公車受損向汽車車主黃男提告求...

涉收賄施壓台電 「小英男孩」鄭亦麟起訴求刑14年

「小英男孩」鄭亦麟在擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台...

涉收賄300萬 台南消防局前局長李明峯羈押

台南市消防局前局長李明峯涉貪，前天遭檢廉搜索約談，台南地檢署複訊後認為涉嫌重大，昨向法院聲押禁見李明峯與女性密友楊詠琪獲...

黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨天遭檢察官聲押禁見獲准，台南市長黃偉哲昨天受訪時表示，李明峯「已經不是市政府的人了」，不...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。