公車讓乘客下車後擦撞違停車 過失責任各半…判修車費對半分
基隆客運邱姓司機讓乘客下車後，起步再開時，在基隆市忠一路、孝二路口擦撞一輛違停路邊一輛汽車，公車受損向汽車車主黃男提告求償。法官認為公車駕駛未保持安全間隔、汽車車主違規停車，致發生擦撞，各自應負擔過失責任50%，判決黃姓車主要賠償基隆客運一半共3940元修車費。
基隆地院判決書指出，基隆客運主張，邱姓司機2023年6月29日晚間7時37分許，駕駛公車行經基隆市仁愛區忠一路、孝二路口時，因黃男將汽車停在畫設有禁止臨時停車處違規停車，因碰撞致公車受損，求償車輛修復費用1萬4000元。
黃姓車主則表示，公車在不得讓乘客上下車的地方讓乘客下車，後來要行駛時撞到他的車輛左前方，認修車費用應由基隆客運自行負擔。
法官審理時，依基隆市警察局道路交通事故聯單、車輛受損照片、維修計費單、車輛行車記錄器影像等釐清責任歸屬。法官指出，事故發生時，黃男在設有禁止臨時停車處違規停車，黃男的過失行為與交通事故有相當因果關係，應負損害侵權行為的賠償責任；邱姓司機停車讓乘客下車，起駛後車輛右後方擦撞汽車左前方，明顯有未保持安全間隔的過失。
法官審酌雙方應注意法規、現場情形、過失程度等，認為基隆客運及黃姓車主各負擔50%的過失責任，求償金額要再算折舊等因素以7880元為宜，乘以50％等於3940元。
