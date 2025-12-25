黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供 台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨天遭檢察官聲押禁見獲准，台南市長黃偉哲昨天受訪時表示，李明峯「已經不是市政府的人了」，不知道要有何處置？消防局長楊宗林則表示尊重司法，會全力配合檢廉偵辦。

台南市政府發言人田玲瑚表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法依法行政，也希望調查結果能釐清事實，毋枉毋縱。

李明峯擔任台南市消防局長長達十五年，本月十二日突以個人家庭因素向市長黃偉哲請辭，突然「閃辭」引發外界議論，六天後又傳出李在摩鐵手部受傷濺血，經送醫救治，縫合傷口後無大礙，但引發諸多聯想。

當時台南市府透過發言人證實，李明峯是因家庭因素十一日向市長黃偉哲請辭，市長黃偉哲經懇談溝通無效「勉予同意」批准，不久後也發布由副局長楊宗林接任新任消防局長。

然而，李明峯閃辭原因眾說紛紜，當時即有地方人士表示，可能與弊案有關。地方人士說，李明峯與楊女關係密切，曾多次一同現身公開場合，也曾因兩人小動作引來在場人士聯想。據悉，檢廉等單位今年四、五月間早已盯上李等人，盛傳李等人因其利潤分配擺不平而鬧翻，檢廉接獲檢舉後展開蒐證，直至前天搜索約談。

今年八月二日即有人匿名在「靠北消防3.0」粉絲專頁發文爆料，指李明峯與販售細水霧幫浦設備的楊詠琪 關係匪淺，楊女同時也承接印製南市消防月曆業務，被檢舉有不當金錢往來。

市府人員曾私下說，「檢舉黑函相當多」，除非有具體事證才會進一步處理，但只要涉及弊案就是法不能容許。