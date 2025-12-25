神鬼前妻謊稱尪受困柬埔寨 狠削前夫親友373萬

桃園呂姓女子缺錢花用，自2022年起，將台商前夫親友當提款機，誆稱他受困柬埔寨向婆婆索贖金，又騙友人調頭寸，甚至對獄友妻謊稱有門路打通關，靠演技共詐得373萬元，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，缺錢的44歲呂姓女子自2022年3月起，展開一連串瘋狂詐騙計畫，她首先盯上許姓前夫的林姓同事，多次致電誆稱「公司員工在香港染疫重症需醫療費」、「工作調度需資金」，甚至謊稱他在大陸的前夫，因心臟堵塞急需支架手術費，林男基於同事情誼深信不疑，先後4次匯款遭詐金額高達250萬元。

呂女同年8月在台中麗寶樂園，向婆婆佯稱，其子許男（呂女前夫）在柬埔寨淪為「豬仔」遭關押，若不支付贖金恐無法平安回國；婆婆愛子心切，幾天內陸續交付現金並臨櫃匯款共36萬元，直到兒子遲遲未歸才驚覺被騙了。

檢警調查，呂女很無良還趁人之危，得知陳姓女子的丈夫因案遭羈押禁見，竟於2024年2月在桃園中壢街頭向陳女宣稱「我有門路可以安排妳會面」。

被害人救夫心切，多次轉帳及交付現金，前後共遭詐騙約87萬元，最後發現根本無法連繫上丈夫，才憤而報警。