修車修到擄走汽修廠員工凌虐 高雄狠女遭判刑1年3月
高雄市一名翁姓女子因不滿送修汽車懷疑愛車零件遭調包，要求修車廠賠償20萬元，沒想到修車廠陳姓員工受託前往交付款項時，因為只拿得出7萬元，惹怒對方，便被藍波刀砍中左肩，還遭翁女一行人擄走凌虐，警方攻堅才將人救出，翁女近日因此遭判刑1年3月刑期。
判決書指出，翁姓女子2023年因與汽修廠員工王姓男子有汽車零件交易糾紛，事後以20萬元達成和解，並由王男委託另名同事陳姓男子在2023年12月10日前往指定的地點、位於林園區的某處洗車場交付款項，但陳男卻只攜帶7萬元現金赴約，當場引得翁女幾人不滿。
翁女的同夥更勃然大怒當場持藍波刀揮砍，造成陳男左肩裂傷，之後更奪走陳男車鑰匙，再把人強押上車載往大寮區一處偏僻的鐵皮屋囚禁凌虐，由翁女持隨身攜帶的電擊器狂電陳男，一旁其他同夥還拿鐵棍痛毆，導致陳男全身多處裂傷、挫傷。
翁女等人為了逼債，甚至「教」被害人填寫貸款用途切結書、買賣委託書及汽機車過戶讓渡同意書，企圖強奪其車輛，所幸警方接獲通報，火速在陳男被擄走數小時後的凌晨調派警力發動攻堅，將陳男救出。
高雄地院法官審理後認為，翁女不思以理性手段解決糾紛，竟以強暴方式剝奪他人行動自由，嚴重影響社會治安，且法紀觀念淡薄，對於被害人身心造成莫大傷害，至今未與被害人達成和解，因此依共同犯3人以上攜帶凶器犯私行拘禁罪，對她判處1年3個月有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言