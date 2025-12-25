修車修到擄走汽修廠員工凌虐 高雄狠女遭判刑1年3月

高雄市一名翁姓女子因不滿送修汽車懷疑愛車零件遭調包，要求修車廠賠償20萬元，沒想到修車廠陳姓員工受託前往交付款項時，因為只拿得出7萬元，惹怒對方，便被藍波刀砍中左肩，還遭翁女一行人擄走凌虐，警方攻堅才將人救出，翁女近日因此遭判刑1年3月刑期。

判決書指出，翁姓女子2023年因與汽修廠員工王姓男子有汽車零件交易糾紛，事後以20萬元達成和解，並由王男委託另名同事陳姓男子在2023年12月10日前往指定的地點、位於林園區的某處洗車場交付款項，但陳男卻只攜帶7萬元現金赴約，當場引得翁女幾人不滿。

翁女的同夥更勃然大怒當場持藍波刀揮砍，造成陳男左肩裂傷，之後更奪走陳男車鑰匙，再把人強押上車載往大寮區一處偏僻的鐵皮屋囚禁凌虐，由翁女持隨身攜帶的電擊器狂電陳男，一旁其他同夥還拿鐵棍痛毆，導致陳男全身多處裂傷、挫傷。

翁女等人為了逼債，甚至「教」被害人填寫貸款用途切結書、買賣委託書及汽機車過戶讓渡同意書，企圖強奪其車輛，所幸警方接獲通報，火速在陳男被擄走數小時後的凌晨調派警力發動攻堅，將陳男救出。