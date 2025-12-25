快訊

台中地院主動撤殺人犯科技監控 檢察官傻眼直言「令人費解」抗告成功

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓板模工遇上門討債，失控12刀刺死高姓男子，台中地院一審依殺人罪判他8年6月後，近期再主動撤銷洪男電子腳環科技監控，檢察官抗告直言，洪被判重刑逃亡可能提高，一審考量「實在令人費解」，台中高分院二審也認定，一審理由不備，撤銷原裁定發回重裁。

全案源於，洪男（32歲）與大他19歲的李姓女子去年9月分手，李認為洪應還她送的10多萬元及金飾，就找鄭男出面討債。鄭男9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪在霧峰區住處，雙方衝突下洪拿料理刀揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命。

台中地院一審國民法庭審酌，洪男有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑，今年11月13日殺人、殺人未遂2罪，判洪男8年6月；因洪先前已於5月8日經中院裁定20萬元交保、停止羈押，並命他限制住居、限制出境出海，同時接受電子腳環、居家讀取器等科技設備監控8月。

中院11月13日宣判前，經訊問洪男後認定，延長限制出境出海應足以擔保他之後按期到庭，12月1日起撤銷其科技監控。

檢察官不服抗告，主張洪一審遭判8年6月重刑，終局定罪可能性高，其畏罪逃亡可能性跟著提高，法院應斟酌原本強制處分強度是否足夠，但一審捨此不為，竟主動撤銷洪男交保後的科技監控，直言「實令人費解其考量為何？」

檢方還說，一審僅寥寥數字交代，命具保即可擔保洪到庭，全無實質論述何以不繼續命洪科技監控的內容，一審裁定顯有理由不備瑕疵，主張撤銷。

台中高分院二審查，一審11月13日訊問時，洪及辯護人對於是否延長科技監控，均表示「沒有意見」，而洪犯殺人罪判8年6月，一審就其人權保障、公共利益衡，都沒具體說明，理由難認完備，認為檢察官抗告有理由，撤銷原裁定發回。

洪男遇高男等人上門討債，失控下12刀刺死高，台中地院一審國民法庭依殺人等罪判他8年6月。圖／報系資料照
洪男遇高男等人上門討債，失控下12刀刺死高，台中地院一審國民法庭依殺人等罪判他8年6月。圖／報系資料照

