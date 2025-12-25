不爽妻屋內發出聲響擾清夢 桃園暴怒翁清晨持鐵鎚敲頭險奪命

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園邱姓七旬翁今年9月間清晨，不滿楊姓妻子在屋內發出聲響，氣得拿鐵鎚及保溫瓶猛打妻子頭部。楊女頭破血流趁機逃出求救，邱翁案發後遭羈押，桃園地檢署依殺人未遂罪起訴；邱翁上月26日聲請停押，法官考量楊女已出境且選擇原諒，裁定邱翁以10萬元交保，限制住居並禁止再對妻子家暴。

起訴書指出，71歲邱姓男子與妻子楊女同住在桃園區桃鶯路公寓，今年9月8日凌晨5時，邱翁因不滿已起床的妻子在屋內打掃並準備早餐時，發出吵雜聲響，竟氣得隨手拿起鐵鎚與保溫瓶，朝妻子頭部猛烈敲打多次。

遭到攻擊的楊女當場頭破血流，所幸她反應敏捷，忍痛趁隙逃離住處求援，桃園警方趕到時，立刻將頭皮有1.5公分及0.3公分撕裂傷，左手遭咬傷的楊女送醫急救，才保住性命，並將邱翁當場逮捕，現場查扣鐵鎚與保溫瓶等凶器，檢方複訊後，當天向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，邱翁在羈押審理庭已坦承行凶但否認有殺人犯意，並有被害人證述、警方扣押筆錄、醫院驗傷診斷書及現場照片等證據佐證，足認犯嫌重大，依刑法第271條第2項、第1項涉犯殺人未遂罪起訴，並得依法減輕其刑。

邱翁遭羈押2個月後，以自身健康狀況向法院聲請停止羈押，法官裁定指出，被告自陳有身心狀況現正服藥當中，被告配偶即被害人楊女也陳稱，這並非被告首度對她家暴，而被告僅因細故即對被害人做出本案犯行，有事實足認有反覆實施之虞，考量被害人已於10月7日出境，並表示願意原諒邱男，雙方重大嫌隙降低，衝突風險減少。

法官考量被告邱翁的經濟能力、家庭狀況及犯罪情節，裁定以10萬元交保，並限制住居於桃園市桃園區住處，同時依家庭暴力防治法規定，禁止對妻子實施身體或精神不法侵害，保障被害人權益，本案已進入審理程序。

桃園71歲邱姓翁今年9月8日清晨，不爽起床的妻子在屋內發出響聲，竟持鐵鎚及保溫瓶打妻子，當場頭破血流險喪命，邱翁案發後遭羈押，桃檢依殺人未遂罪起訴，上月聲請停押，法官考量妻子楊女已出境，諭令以10萬元交保，限制住居。記者陳恩惠／攝影
桃園71歲邱姓翁今年9月8日清晨，不爽起床的妻子在屋內發出響聲，竟持鐵鎚及保溫瓶打妻子，當場頭破血流險喪命，邱翁案發後遭羈押，桃檢依殺人未遂罪起訴，上月聲請停押，法官考量妻子楊女已出境，諭令以10萬元交保，限制住居。記者陳恩惠／攝影

