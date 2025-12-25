300元賣門號給詐團 嘉院判須賠被害人1397萬元

快訊

中央社／ 嘉義市25日電

廖姓女子以300元賣門號，被詐團作為詐騙聯絡工具，遭判拘役，被害人請求損害賠償，嘉義地院依民法規定，廖女行為屬共同不法侵害被害人財產權，判決須賠1397萬元。可上訴。

據嘉義地方法院民事判決書，廖女於去年8月10日，以新台幣300元將手機門號賣給不知名男子，詐欺集團取得門號後，作為詐欺取財聯絡工具，於同年8月19日，詐團人員假冒警員及金管會人員以這組門號打電話給黃姓被害人。

嘉院表示，詐團佯稱被害人銀行數位帳戶有不明金流，涉嫌洗錢，需配合偵辦等，被害人依詐團指示加入LINE好友等候聯絡，並分別於同年8月至10月間依詐團指示，前後共受騙匯款1397萬元至不詳人頭帳戶，帳戶款項旋即遭提領一空。

嘉院說，經警循線查獲起訴並判決，認定廖女構成幫助詐欺取財罪，判處拘役50日，被害人對廖女提出損害賠償訴訟。

嘉院表示，廖女將名下門號出售給自稱「莊中信」詐欺集團成員使用，雖未加入詐團或直接執行詐騙，可是廖女提供的門號，確實遭利用作為詐騙被害人聯絡工具，因此，廖女對於詐團犯罪有所助益的幫助行為，依民法規定，屬共同不法侵害原告財產權，應對被害人所受損害負共同侵權行為人責任。

嘉院說，縱使各行為人間無意思聯絡存在，只要各個加害行為是造成損害的共同原因，即應各自成立侵權行為，並依民法規定負連帶賠償責任，至於各加害行為對於損害結果的原因力大小，僅為各加害人間內部求償問題，並不能解免或減輕加害人對於被害人應負的損害賠償責任。

嘉院認為廖女雖僅以區區300元代價，將名下門號出售給不詳詐團成員使用，所獲不法利益雖微，卻造成被害人遭詐騙，共被詐騙1397萬元，釀成鉅大損失，生活影響大，因此，依民法共同侵權行為規定，自應對被害人損害負全部損害賠償責任。

