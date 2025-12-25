新北嬰遭不當搖晃致視力受損 保母過失傷害判2年

快訊

中央社／ 新北25日電

新北1名保母涉多次快速搖晃5個月大嬰兒肩膀、手部，也未用手護住其頸部，導致嬰兒腦部與視網膜出血，視力嚴重減損。新北地院依過失傷害致人重傷罪，判處保母有期徒刑2年。

根據新北地院23日判決書，保母吳女111年7月27日起負責照顧1名5個月大嬰兒，期間吳女在新北市住處內多次快速搖晃嬰兒肩膀、手臂或腿部，8月5日早上吳女發現嬰兒身體有異狀，通知嬰兒父母帶往醫院檢查。

經院方診斷，發現嬰兒頭部受傷，有急性與慢性硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、疑受虐性腦傷（嬰兒搖晃症候群）、癲癇等傷勢，經治療復健後，嬰兒仍雙眼視神經萎縮、視力嚴重減損。

法院勘驗監視器畫面發現，吳女在照顧嬰兒的過程中，未用手護住嬰兒頸部，粗魯地將嬰兒從搖籃中抱起放在大腿上，讓嬰兒頭部向後仰，任由其頸脖隨著吳女大腿上下晃動，且時間並不短。經神經外科醫師及鑑定機關認定，吳女行為確實會造成嬰兒搖晃症。

吳女在審理時否認犯行，其辯護人稱嬰兒腦部本就有舊傷，並非此次造成。但經醫師鑑定，嬰兒受傷時僅5個多月，尚未有能力自行移動而跌倒或撞到頭，且其傷勢符合受虐性腦傷特徵，顯然是由外力導致。影像斷層檢查也顯示，嬰兒有明確的急性出血，可判斷是在就診前受到外力產生傷勢，因此不採信吳女與辯護人說法。

合議庭認為，吳女領有保母證照，應具備照護嬰兒的專業知識及經驗，卻疏未注意導致嬰兒重傷害，過失情節嚴重。考量吳女否認犯行，未與家屬達成調解或賠償損害，依刑法284條過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑2年。可上訴。

