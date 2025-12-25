前妻的兒子確定不是亡夫的種！ 現任妻為繼承權提告
新竹張男過世後，現任妻子發現丈夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，實際上並非張男親生，為釐清繼承權問題，向法院提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後，採信DNA鑑定結果，判決確認張男與男童間不存在親子關係。
判決書指出，張男於2024年12月27日死亡。張男生前曾與前妻李女結婚，兩人婚姻存續期間，李女生下一名男童，依法推定為張男兒子。其後張男與李女離婚，另與現任妻子結婚。張男過世後，現任妻子主張，該名男童實際生父另有其人，若仍保留婚生子身分，將直接影響她與其他繼承人的繼承權益，遂依法提告。
法院審理時，調閱成功大學醫學院附設醫院的親子鑑定報告。鑑定結果顯示，男童與另一名男子的親子關係指數高達96萬以上，親子關係機率達99.999896％，在醫學與法律實務上，已可高度確定該名男子才是男童的實際生父。
法官指出，張男現任遺孀於張男死亡後1年內提起訴訟，符合法定除斥期間規定，雖然法律上對婚姻存續期間所生子女有婚生子推定，但本案有明確DNA鑑定佐證，足以推翻婚生子推定，最終判決確認張男與男童間不存在親子關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言