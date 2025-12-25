太子集團 「爆乳女特助」50萬交保 保釋金疑與神秘冷錢包有關

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，昨天2度約談陸籍幹部李添在台女特助劉純妤到案，追查李添移轉高檔私人珍藏物品去向，深夜訊後諭令50萬元交保，劉女原擔心晚上籌不出這麼多錢，但其親友在90分鐘內提著一袋現金，火速辦保帶劉女離開，保釋金來源不排除與李添的一個神秘冷錢包有關。

檢調過濾扣押手機，發現李添在大陸有設立一個洗錢專用的虛擬貨幣帳戶，並經常打入泰達幣到一個冷錢包內，太子集團洗錢案爆發後，李添認為台灣司法機關會上門，旋即指示在台「總務」李守禮從冷錢包提領近2千萬的「公基金」，作為支付集團成員的律師費與保釋金，劉純妤首度被約談交保15萬的錢，疑是從這筆資金提撥。

檢方在11月4日發動首波大規模僧搜索約談行動，劉純妤被認定只是替李添在台購買用品，非洗錢核心成員，獲15萬元交保，她當時穿格子襯衫、搭配低胸白上衣「爆乳裝」燦笑離開地檢署露，引發網路熱議，社群軟體Threads甚至一度被洗版。

劉純妤昨天出庭一改火辣裝扮，改穿深藍色大學T、剪了俐落短髮、搭配韓星Jisoo愛牌Emis潮帽，腳下套著時下流行的懶人包鞋，儘管全身包緊緊，仍是媒體追逐焦點。媒體追問「你跟李添什麼關係？」她雙手緊抓包包，未發一語快步進入偵查庭。

據了解，劉純妤應訊時當庭爆哭，泣訴從未想過會變成輿論關注對象、坦言壓力真的很大，生活一切都改變了，她協助指認李添相關珍藏品後，偵訊近4個小時加保50萬離去，她步出地檢署時同樣低頭未發表意見，總計迄今交保65萬元。