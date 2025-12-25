矯正署長化身耶誕老人 平安夜現身北所與北女所發福袋

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

矯正署長林憲銘昨晚平安夜前往「天下第一所」台北看守所及台北女子看守所，慰勉在逾4000名收容人壓力下執勤的兩所人員，並化身耶誕老人發送平安福袋，承諾爭取調升專業加給，用行動溫暖堅守崗位的矯正人員。

林憲銘表示，矯正機關作為刑事司法體系的重要一環，常需犧牲陪伴家人的時光，全年無休地守護社會安全，昨晚是平安夜，因此特別前往被譽為「天下第一所」的台北看守所及台北女子看守所，慰問辛勞的執勤團隊。

這兩所機關戒護壓力巨大，當晚共收容超過4000人，且每日平均有逾200名收容人進出 。為此，署長準備了平安福袋，深入勤務指揮中心（中央台）送給每一位在寒冬中堅守崗位的夥伴，由值班指揮官代表受贈 。

矯正署透露，這兩所機關負責收容大台北地區刑事被告、短刑期受刑人與受民事管收人，昨晚戒護超過4000名收容人，面臨高度戒護壓力與危險，須配合法院與檢察、調查及警政機關辦理提訊、出庭、還押等勤務，加上執行新收入（監）所與服刑（處分）完畢出（監）所人數，每天有逾200名收容人進出，各項業務可謂全台監所之冠。

為此，署長林憲銘準備平安福袋，分別進入兩所機關戒護（警備）區內的勤務指揮中心（中央台）送給在寒冬中堅守崗位的夥伴，分別由值班科員及中央台主任代表受贈，讓平日嚴肅的監所瞬間充滿歲末年終的溫馨氣氛。

林憲銘說，「矯正人員」是守護社會安全網的無名英雄，值得各界更多的肯定與支持，除物資關懷、瞭解執勤現況，承諾法務部與矯正署將持續強化監所安全設備、積極爭取專業加給的合理調升、逐步凝聚戒護職稱共識，努力推動強化職場權益的具體方案。

矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜分別前往台北看守所及台北女子看守所慰問，並關心執勤狀況。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜分別前往台北看守所及台北女子看守所慰問，並關心執勤狀況。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，分別由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，分別由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，分別由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，分別由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜先後前往台北看守所及台北女子看守所慰問，由值班科員及中央台主任代表受贈。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜分別前往台北看守所及台北女子看守所慰問並關心執勤狀況，同時致贈平安福袋。圖／矯正署提供
矯正署長林憲銘（左）昨晚平安夜分別前往台北看守所及台北女子看守所慰問並關心執勤狀況，同時致贈平安福袋。圖／矯正署提供

