矯正署長化身耶誕老人 平安夜現身北所與北女所發福袋

矯正署長林憲銘昨晚平安夜前往「天下第一所」台北看守所及台北女子看守所，慰勉在逾4000名收容人壓力下執勤的兩所人員，並化身耶誕老人發送平安福袋，承諾爭取調升專業加給，用行動溫暖堅守崗位的矯正人員。

林憲銘表示，矯正機關作為刑事司法體系的重要一環，常需犧牲陪伴家人的時光，全年無休地守護社會安全，昨晚是平安夜，因此特別前往被譽為「天下第一所」的台北看守所及台北女子看守所，慰問辛勞的執勤團隊。

這兩所機關戒護壓力巨大，當晚共收容超過4000人，且每日平均有逾200名收容人進出 。為此，署長準備了平安福袋，深入勤務指揮中心（中央台）送給每一位在寒冬中堅守崗位的夥伴，由值班指揮官代表受贈 。

矯正署透露，這兩所機關負責收容大台北地區刑事被告、短刑期受刑人與受民事管收人，昨晚戒護超過4000名收容人，面臨高度戒護壓力與危險，須配合法院與檢察、調查及警政機關辦理提訊、出庭、還押等勤務，加上執行新收入（監）所與服刑（處分）完畢出（監）所人數，每天有逾200名收容人進出，各項業務可謂全台監所之冠。

為此，署長林憲銘準備平安福袋，分別進入兩所機關戒護（警備）區內的勤務指揮中心（中央台）送給在寒冬中堅守崗位的夥伴，分別由值班科員及中央台主任代表受贈，讓平日嚴肅的監所瞬間充滿歲末年終的溫馨氣氛。