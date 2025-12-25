醫院外包照服員愛慕女子涉跟蹤騷擾 遭判拘役40日

在醫院擔任外包照服員的余姓男子，愛慕在醫院上班的1名女子，除到公車站等地等候女子外，還到辦公室準備向對方求婚，女子報警處理，檢方偵結聲請簡易判決，法院判余男拘役40日。

根據彰化地方法院今天公布的刑事簡易判決書，余男在彰化縣內某醫院擔任外包照服員，除愛慕在醫院上班的1名女子外，也希望能在醫院工作。

余男自民國114年7月2日至114年8月4日，多次透過手機通訊軟體傳送求職及示愛訊息給女子，警方接獲女子報案核發書面告誡給余男，余男竟把畫面告誡文件當成是結婚證書。

余男多次前往女子辦公室及醫院外的公車站，宣稱準備向女子求婚，也請女子同事轉交結婚鑽戒，女子心生恐懼向彰化警方報案，檢方偵查終結，認為余男涉犯跟蹤騷擾防制法之跟蹤騷擾罪嫌，向法院聲請簡易判決。

彰化地院審理此案，法官認為被告無視告訴人畏懼、擔心，其反覆、持續性的跟蹤騷擾行為，致告訴人心生畏怖，足以影響告訴人日常生活或社會活動，承受無端之恐懼、壓力，已犯跟蹤騷擾罪，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年。