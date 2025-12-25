快訊

影／中壢男搶菜刀喊「要殺人」沿途毀車 掀民眾恐慌⋯警壓制逮捕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名林姓男子昨晚疑似酒醉闖入中壢區忠孝路上店家，大聲喊稱「要殺人」，並拿取店家的菜刀後沿途毀損路邊車輛，隨後又欲向一旁店家換西瓜刀，對此店家機警將菜刀收起不予更換，警方獲報到場將人壓制逮捕，並扣回菜刀1把，全案依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有民眾昨晚行經中壢區福德路，目睹一名男子手持菜刀在路上大搖大擺地攻擊路邊車輛，當場嚇壞將畫面錄影並報警，由於附近人來人往引發民眾恐慌。對此中壢警分局內壢派出所於晚間6時55分許獲報，在成章一街與福德路口有人持刀，警網迅速於1分鐘內抵達，將持刀的42歲林男當場逮捕帶回偵辦。

經了解，林男疑似醉酒後先是闖入忠孝路上的店家，大聲喊稱要殺人等語，並拿取該店家的菜刀後沿途毀損汽車及機車各一輛，隨後於成章一街與福德路口欲向一旁店家換西瓜刀時，店家機警收取菜刀後拒絕再提供刀具給林男，警網亦即時趕達，以優勢警力將林嫌壓制逮捕，並扣回菜刀1把，全案警詢後，依刑法恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全的暴力行為，均秉持「積極、迅速」之精神，獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全；也呼籲民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾安心生活、放心出門。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方獲報在成章一街與福德路口有人持刀，警網迅速於1分鐘內抵達，將持刀的42歲林男當場逮捕帶回偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報在成章一街與福德路口有人持刀，警網迅速於1分鐘內抵達，將持刀的42歲林男當場逮捕帶回偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名林姓男子昨晚疑似酒醉闖入中壢區忠孝路上店家，大聲喊稱「要殺人」，並拿取店家的菜刀後沿途毀損路邊車輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名林姓男子昨晚疑似酒醉闖入中壢區忠孝路上店家，大聲喊稱「要殺人」，並拿取店家的菜刀後沿途毀損路邊車輛。記者周嘉茹／翻攝
警方扣回林男所持菜刀1把，全案警詢後，依刑法恐嚇公眾罪移送地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方扣回林男所持菜刀1把，全案警詢後，依刑法恐嚇公眾罪移送地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝

