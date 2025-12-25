疑家族土地糾紛 台南男酒後持雙刀理論遭制伏
台南市34歲葉姓男子疑因家族土地糾紛，今天凌晨酒後手持雙刀前往中西區親戚住家理論，警員趕到時，葉男已被制伏，警方將依法送辦。
台南市警察局第二分局告訴中央社記者，葉男疑因家族土地糾紛，今天凌晨手持雙刀到中西區親戚住家理論且發生推擠，警方凌晨4時許獲報趕到現場時，多名在場男子已合力制伏葉男。
警方表示，在推擠制伏過程中，葉男及在場其他2名男子手部被刀子劃傷，無生命危險。警員當場逮捕葉男，將依殺人未遂罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言