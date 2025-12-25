險撞人還亮刀恐嚇！台中男竟隨身塞11把刀 瞎扯要自保

台中歐陽姓男子騎車和人糾紛，竟趁等紅燈時抽出腰間1把野外求生刀恐嚇，警方到場驚覺他身上同時還藏了多達10把刀，包括3把折疊刀、軍刀等，全數扣案移送；法院依恐嚇罪判他拘役30日，沒收犯罪用的野外求生刀，另1把雙刃彈簧刀是管制刀械由檢方處理，其餘9把均不沒收，可上訴。

檢警調查，歐陽今年5月8日晚上7點多騎機車經北屯區太原路、建和路，因差點和另名騎機車的賴姓男子、後座的陳姓男子擦撞，經對方2人出聲斥責。

歐陽被罵心生不滿，一路再騎到太順路、樹孝路口停紅燈時，就從腰間抽出1把野外求生刀，朝賴、陳揮舞恐嚇。

警方獲報到場，除查扣歐陽手中拿的野外求生刀，又驚見他身上竟還藏有高達10把刀，分別是軍刀、彈簧刀、3把折疊刀、美國海軍軍刀、雙刃彈簧刀、爪刀、半彈折疊刀及瑞士刀，依法送辦。

檢方訊時，歐陽坦承客觀事實但否認恐嚇，辯稱是覺得對方有攻擊他的意思，才會拿出隨身刀要自保；但檢方不採信仍依恐嚇罪嫌起訴她，並請法院沒收11把刀。

台中地院審酌，歐陽僅因與人發生行車糾紛，就拿刀械恫嚇，致被害人心生畏懼，考量他最終坦承犯行，但雙方未能調解，斟酌他目前打工維生等一切情狀，依恐嚇罪判他拘役30日，得易科罰金。