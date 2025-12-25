聽新聞
0:00 / 0:00

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 檢方當庭逮捕聲押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益等對價，台南地檢署昨深夜當庭逮捕李及楊女，並向地院聲押外，曾則以10萬元交保。

台南地檢署指出，本署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官許華偉指揮廉政署人員於昨至消防局調取相關資料，並共計搜索8處，傳訊被李、楊女、曾及證人共10人。

檢方調查後，認李明峯職務上具有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁等權限，涉嫌自2023年起與消防設備業者楊女共同收受消防設備業者曾給予金錢賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益，以及送審消防設備工程相關資料得以順利通過等對價。

檢察官訊問後，認被告李、楊女共同涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為收受賄賂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，於今凌晨當庭逮捕，向台南地院聲請羈押禁見。

另曾涉犯貪汙治罪條例中對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，命10萬元交保，其餘被告及證人均請回。

台南消防局前局長李明峯涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益等對價，檢方當庭逮捕，並向法院聲押禁見。圖／本報資料照片
台南消防局前局長李明峯涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益等對價，檢方當庭逮捕，並向法院聲押禁見。圖／本報資料照片

延伸閱讀

要讓全台南分隊都有一台水霧車...消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢聲押

影／台南消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢搜索8處帶回10人調查

局長才閃辭又負傷 廉政署今搜索台南市消防局查民間捐贈車輛疑涉貪

南市前消防局長李明峯旅館負傷 藍綠議員這樣說

相關新聞

涉收賄300萬 台南消防局前局長李明峯羈押

台南市消防局前局長李明峯涉貪，前天遭檢廉搜索約談，台南地檢署複訊後認為涉嫌重大，昨向法院聲押禁見李明峯與女性密友楊詠琪獲...

黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨天遭檢察官聲押禁見獲准，台南市長黃偉哲昨天受訪時表示，李明峯「已經不是市政府的人了」，不...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

神鬼前妻謊稱尪受困柬埔寨 狠削前夫親友373萬

桃園呂姓女子缺錢花用，自2022年起，將台商前夫親友當提款機，誆稱他受困柬埔寨向婆婆索贖金，又騙友人調頭寸，甚至對獄友妻...

修車修到擄走汽修廠員工凌虐 高雄狠女遭判刑1年3月

高雄市一名翁姓女子因不滿送修汽車懷疑愛車零件遭調包，要求修車廠賠償20萬元，沒想到修車廠陳姓員工受託前往交付款項時，因為...

台中地院主動撤殺人犯科技監控 檢察官傻眼直言「令人費解」抗告成功

台中洪姓板模工遇上門討債，失控12刀刺死高姓男子，台中地院一審依殺人罪判他8年6月後，近期再主動撤銷洪男電子腳環科技監控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。