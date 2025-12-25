馬防部步兵連步槍兵不服長官訓話 徒手攻擊胸判刑1年2月獲緩刑

陸軍馬祖防衛指揮部南竿守備大隊步兵連廖姓步槍兵，因不滿羅姓士官督導長指導訓話，徒手攻擊羅男胸部數次致羅左側上胸壁挫傷等傷害，監視器錄下過程，法官依違反陸海空軍刑法對長官施強暴罪判決廖男有期徒刑1年2月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供100小時的義務勞務。

基隆地方法院判決書指出，廖男曾任陸軍馬防部南守大隊步兵連步槍兵，羅男是當時的連士官督導長，對廖有命令權，且為廖職務上的長官。

廖男去年9月20日上午7時許，在馬防部南守大隊步兵連軍械室內，因不滿羅男對他指導訓話，徒手攻擊羅胸部數次，致羅左側上胸壁挫傷等傷害，羅驗傷後向憲兵指揮部馬祖憲兵隊提告，經調閱案發時監視器錄影畫面，廖男坦承一時失慮且已取得羅原諒。

此案經憲兵指揮部馬祖憲兵隊報告福建連江地方檢察署檢察官，陳請福建高等檢察署金門檢察分署檢察長，函轉最高檢察署檢察總長轉基檢偵辦。